F-150 Rattler is net zo duur als Audi A3 sedan

En dan kun je met de F-150 Rattler ook nog eens kiezen uit een V8!

De Ford F-150 is een van de populairste voertuigen op deze planeet. Logisch dat er een hoop smaakjes van zijn. Zojuist is de Ford F-150 Rattler geïntroduceerd. Hoe moeten we die dan plaatsen? Het is er eentje voor de petrolhead die een een gave uitstraling, dikke motor en techniek wel kan waarderen, maar verder niet zoveel nodig heeft in het leven.

Zie het een beetje als een budget-Raptor. Dat is ook geen slechte keuze, want de Raptor is stiekem een heel erg kostbare pick-up met een vanafprijs van zo’n 70 mille in dollars, nog voordat de dealers hun ‘mark-up’ eroverheen gooien. De Rattler is niet alleen onder de Raptor gepositioneerd, maar ook onder de Tremor. Dus echt het instap-niveau.

Hardware

Dat blijkt ook wel uit de prijs, want je ben minder dan 40 mille in dollars kwijt voor een F-150 Rattler. Wat krijg je voor dat geld? Nou, om te beginnen een F-150 XL (dubbel cabine) standaard vierwielaandrijving én een elektronisch getuurd sperdifferentieel. Daarnaast is Hill Descent Control standaard.

Qua looks is het een soort Raptor-light. Er zijn nieuwe unieke 18 inch wielen met extra stoere All-Terrain-banden. Verder zijn er beschermingsplaten aan de onderzijde en diverse Rattler-badges op de populaire Ford. Ook zijn er dikkere uitlaten.

Kortom, de perfecte pick-up voor de gemiddelde Amerikaan. Praktisch genoeg voor de hele familie en voorzien van alle hardware om het terrein in te gaan.

Interieur F-150 Rattler

Het prijsverschil met de andere F-150’s kun je overigens het beste zien in het interieur. Zo zijn de eenvoudige stoelen met stof bekleed. Wel is er een bijzondere bronskleurige afwerking en dingen als navigatie, cruise control en climate control aan boord. Wat heb je meer nodig?

Over de motoren is Ford nog niet heel erg duidelijk. We gaan ervan uit dat ze dezelfde aggregaten aanbieden als de reguliere F-150 XL. Het begint dan met een 3.3 V6 met 290 pk. Een stapje hoger staat de geblazen 2.7 EcoBoost met 330 pk. De topper uit de range is de 5.0 V8 met 400 pk. De meerprijs voor een V8 ten opzichte van de 3.3 V6 is slechts 1.995 dollar op de XL. Wat een aanbod!

Qua prijs is het ook nog even aftasten, maar de F-150 Rattler wordt een echte budget-aanbieding. De instapper zal zo’n 35 mille in dollars gaan kosten. Dat is ongeveer op het niveau van een Audi A3 Sedan, ook zonder opties. Wat de prijs in Nederland wordt, moeten we even zien. Via grijze import worden dit soort trucks aangeboden (met LPG tank uiteraard) om in te zetten als ‘bedrijfswagen‘.

