Zoveel bracht de Carrera GT van Seinfeld op

Een van de heetste auto’s ter wereld is de Carrera GT van Seinfeld. Een niet gecrashte Carrera GT doet het altijd goed.

Je weet van te voren nooit precies hoe krankzinnig duur sommige auto’s kunnen worden. Met de Porsche Carrera GT had men destijds veel twijfels. Het journaille was destijds best kritisch op de ‘interessante’ wegligging en de zeer lastig te bedienen koppeling.

Daarnaast werden er ook nog eens heel veel exemplaren van de ‘980’ (de fabriekscode van de auto) gebouwd. In totaal zijn er 1.270 Carrera GT’s van de band gelopen. Een Renault Safrane Baccara Biturbo is dus zeldzamer.

Nu zijn er ook enkele exemplaren verdwenen. De Carrera GT staat niet bekend als een eenvoudig te rijden automobiel. De afstelling van het chassis en de banden schijnen wonderen te doen, maar van die 1.270 exemplaren zijn er dus al een paar afgeschreven.

Carrera GT van Seinfeld

De laatste jaren zijn de prijzen enorm gestegen. Voor lange tijd kon je er eentje kopen voor een half miljoen (zowel euro’s als dollars). Sterker nog, in de VS stonden er een paar exemplaren bij de dealers die met korting de deur uitgingen. Anno 2022 realiseert het kopende publiek dat een dergelijke auto nooit meer gebouwd gaat worden.

Dus toen Jerry Seinfeld zijn Carrera GT in de aanbieding deed, werden we benieuwd. Hoeveel zou de ex van Jerry Seinfeld opleveren? Een Carrera GT van een Porsche-fan en wereldbekende komediant. De eerste Carrera GT due meer dan 2 miljoen kostte, was immers al een feit.

Veel te veel kilometers, vandaag goedkoop

Dat is niet gebeurd met de Carrera GT van Seinfeld. Die bracht namelijk 1.865.000 op via Bring-a-Trailer. De reden van het ‘lage’ bedrag is de ‘hoge’ kilometerstand. Er staat namelijk bijna 6.000 km op de klok van de zwarte Porsche.

Er is dus af en toe mee gereden. Het exemplaar dat twee miljoen opbracht, had veel minder gereden. Dermate weinig dat het eigenlijk crimineel gedrag is: nog geen 300 km. Enfin, mocht je een bekend persoon zijn en een zwarte Carrera GT in de schuur hebben staan, je weet nu wat ‘ie waard is.

