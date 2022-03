EINDELIJK! Onthulling Toyota GR Corolla bevestigd

De onthulling van de Toyota GR Corolla is bevestigd. We krijgen ‘m al heel erg snel!

De Gazoo Racing-afdeling van Toyota doet het uitstekend. Ze hebben van een Z4 een goed rijdende coupé weten te maken. De GR Yaris is misschien wel de meest bijzondere auto die je voor dat geld kan kopen. En de Toyota GT 86 is misschien wel de ultieme auto voor de petrolhead met atmosferische motor, achterwielaandrijving en handbak.

Er is echter een marktsegment waar Toyota nog niet actief is: dat van de C-segment hot hatch. Want een Yaris is vrij klein en een GR86 is erg krap. Het kan zijn dat je Gazoo Racing een cool label vindt, maar dat je je ook voort geplant hebt. Daarom is het goed te weten dat de onthulling van de Toyota GR Corolla bevestigd is.

Onthulling Toyota GR Corolla is…

We kregen over de afgelopen maanden diverse geruchten en bevestigingen binnen over de auto. Het is dus geen verrassing dat ‘ie komt, maar het is wel goed om te weten dat de GR Corolla al snel onder ons is. De onthulling van de Toyota GR Corolla staat namelijk gepland voor 31 maart. Ja, inderdaad, dat is overmorgen al!

De GR Corolla staat boven de Corolla GR. De positie van de afkorting is dus erg belangrijk. Die laatste kun je al in Nederland krijgen en dat is eigenlijk een gewone Corolla, maar dan met sportieve aankleding. In dit geval krijg je ook eht een toffe aandrijflijn met een… driecilinder!

GR-FOUR!

De 1.6 turbo uit de GR Yaris wordt namelijk ook toegepast in deze Corolla. Dat niet alleen, ook de aandrijflijn. Vandaar dat er GR-FOUR gestanst is in de sideskirts:

Of het vierwielaandrijvingssysteem net zo geavanceerd is in de Corolla, weten we niet zeker. Op zich is het vrij logisch. De GR Yaris wordt niet in de VS geleverd en deze GR Corolla wel. Daarnaast kan Toyota zo de investeringen in de bijzondere motor en aandrijflijn uitsmeren over meer modellen dan alleen een vrij zeldzame Yaris.

