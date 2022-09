F1-coureurs rijden dit weekend in Rijkspolitie Porsches

Vorig jaar moesten de coureurs voor lul staan op een vrachtwagen, maar nu worden ze in stijl rondgereden.

Het gebeurt niet vaak dat de ogen van de hele wereld op Nederland zijn gericht. Als dat wel een keer het geval is, moet je natuurlijk een goed visitekaartje afgeven. Met de Dutch GP moeten we laten zien dat Nederland een supergaaf land is, om even onze minister-president te citeren.

Er kwam eerder deze week al een stukje Nederlands erfgoed voorbij op Zandvoort, want Max en Yuki deden een ouderwets potje achteruitrijden. Wel een beetje jammer dat ze André van Duin niet uitgenodigd hadden voor het commentaar, maar dat is misschien omdat die geen Engels spreekt.

Tijdens de Drivers Parade aanstaande zondag zal er nog meer Neerlands trots voor de dag komen. De Formule 1-coureurs zullen dan namelijk rondgereden worden in Rijkspolitie Porsches. Dat is in ieder geval een stuk beter dan op een vrachtwagen, zoals vorig jaar het geval was. Dat is altijd een vrij ongemakkelijke vertoning.

Vorig jaar reden er ook al Rijkspolitie Porsches mee in de parade, maar dan zonder coureurs. Dit jaar wordt dat dus ander gedaan: de F1 coureurs mogen de vrachtwagen verruilen voor een heuse Rijkspolitie Porsche. Als je hier graag getuige van wilt zijn: de Drivers Parade staat gepland voor 13.00.

De Rijkspolitie Porsches zijn alvast gearriveerd op Zandvoort, en dat gebeurde volledig in stijl. Het transport vanuit Porsche Centrum Gelderland werd namelijk begeleid door twee Porsche 918 Spyders, gehuld in Rijkspolitie-trim. Dit leverde bijzonder gave beelden op, die je hieronder kunt checken: