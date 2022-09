Dit beeld in je achteruitkijkspiegel is dubbel schrikken

Zo’n BMW iX kan aardig angstaanjagend overkomen in je achteruitkijkspiegel, maar deze BMW iX politieauto laat je dubbel schrikken.

Ook met autodesign is het gevaarlijk om gelijk een oordeel klaar te hebben liggen, alles went immers. BMW lijkt dat tot een kunst verheven te hebben. De initiële schok laat je denken dat Adrian van Hooydonk aan het betere spul zit. Des te meer je het design op je laat inwerken, des te meer het gaat werken.

BMW iX

De BMW iX zit echter nog een beetje in de fase ‘initiële schok’. Nog steeds elke keer dat je de vier overblijfselen van de Angel Eyes en die gigantische grille in je binnenspiegel ziet, is het even raar opkijken. Je schrikt er nog even van, zou je bijna zeggen. In Zwitserland is het daarom vanaf nu dubbel schrikken wanneer je de 5-0 achter je aan krijgt. Het politiekorps van het neutrale land heeft sinds kort een BMW iX als politieauto tot hun beschikking.

BMW iX politieauto

Zwitserland durft het aan om boeven te gaan vangen met een BMW iX politieauto. Tenminste, het wordt een soort allrounder. Het gaat om de iX xDrive50 met tot 630 km rijbereik. Volgens BMW meer dan voldoende om het korps een dienst te verlenen. Met 523 pk, 630 Nm en een acceleratie van 4,6 seconden naar de 100, kan het nog een opgave worden om de iX eruit te rijden. Al is in Zwitserland natuurlijk een snelle auto zo gekocht. Of gejat, je hebt het toch over de politie.

Politiespullen

Uiteraard is de BMW iX politieauto uitgedost in een politiekloffie. In Zwitserland betekent dat fluor-oranje strepen op de zij- en voorkant op een witte auto, wat ons trouwens een beetje doet denken aan de Nederlandse politie-Porsches van voorheen. Bovenop prijkt een grote LED-balk met in het midden een LED-bord voor teksten. U kent het wel: Stop! Politie!, of Volg mij! of zelfs dat er een ongeval is gebeurd. BMW heeft het iDrive-scherm zo geüpdatet dat politieagenten meer functies tot hun beschikking hebben en hun apparatuur goed samenwerkt met de auto. Ook zit het politie-communicatiesysteem Polycom ingebouwd, zodat agenten handsfree kunnen communiceren met bijvoorbeeld de centrale.

De Zwitserse politie kan de BMW iX politieauto vanaf nu in gebruik stellen. Hoe veel exemplaren er komen, is niet bekend. Wel is bekend dat Zwitserland al bijna 70 jaar BMW’s gebruikt, dus de BMW iX is een logische volgende stap.