Polestar mag eindelijk auto’s in Frankrijk verkopen van Citroën

Polestar heeft Citroën eindelijk over kunnen halen om een einde te maken aan hun naaistreek.

Het is iedere keer weer verwarrend als je een Polestar ziet. Je kijkt naar het logo en denkt: is dit nou een Citroën? En dan kom je dichterbij en zie je dat het toch een Polestar is. Op deze manier probeert Polestar op een slinkse manier mee te profiteren van het ijzersterke imago van Citroën.

Het bovenstaande is natuurlijk je reinste lariekoek, maar toch heeft Citroën het voor elkaar gekregen dat Polestar in Frankrijk geen auto’s mag verkopen. Puur en alleen omdat het logo van Polestar te veel zou lijken op de double chevron van Citroën. Je zou toch ernstig gaan twijfelen aan de onpartijdigheid van Franse rechters.

Voor Polestar is dit een duur grapje, want ze hebben al sinds 2020 geen één auto kunnen verkopen in Frankrijk. Ook moesten ze Citroën €150.000 aan schadevergoeding betalen, alhoewel ze bij Polestar waarschijnlijk meer wakker liggen van de misgelopen omzet.

Alsof deze naaistreek nog niet erg genoeg was, wilde Citroën er ook een zaak van maken voor de hele EU. Zover is het echter niet gekomen, want Polestar heeft Citroën nu toch op andere gedachten kunnen brengen. Het is niet bekend hoeveel geld ze over tafel hebben geschoven, maar de twee merken hebben in ieder geval een overeenstemming bereikt.

Het resultaat is dat Polestar nu eindelijk weer auto’s mag verkopen in Frankrijk. Dat is fijn voor ze, want Frankrijk is toch een belangrijke markt voor EV’s. Er zijn weliswaar minder EV’s per inwoner dan bij ons, maar daar staat tegenover dat er 67 miljoen mensen wonen. Polestar heeft dus nog heel wat in te halen.

Bron: Automotive News Europe