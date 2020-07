F1 stand na GP Oostenrijk plus 5 opvallende dingen

Alle rangen, standen en overzichten plus vijf dingen die ons opvielen aan de GP van Oostenrijk.

Het mooie van de Formule 1 is zijn relatieve onvoorspelbaarheid. De sport is voldoende failliet dat de winnaar en wereldkampioen al lang niet meer uitmaakt. Maar ondanks dat was er voldoende te beleven. Die paar seconden voor de start brachten eindelijk de spanning die we een tijdje hebben moeten missen, vanwege zeer begrijpelijke redenen overigens.

Net zoals vorig jaar doen we even een recap met alle rangen, standen en overzichten die er toe doen. We beginnen echter met vijf dingen die ons opvielen:

Mercedes doet er alles aan om maar niet sterk over te komen

Het begin nu wel een beetje treurig te worden. Uiteraard zullen er kleine issues zijn en punten waarop ze moeten letten. Maar net als voorgaande jaren staat de boordradio-drama niet in verhouding tot hetgeen wat er op de baan gebeurt. Ook de interviews waarin de concurrenten sterker dan ooit zijn en het allemaal niet vanzelf komt. Wat dat betreft waren de felicitaties van @jaapiyo aan het adres van Mercedes meer dan terecht.

Nederlandse inbreng beperkt

Na 14 ronden waren de kijkcijfers op Ziggo ineens heel erg laag. Verstappen zou de race ‘wel even winnen’ en de basis voor het wereldkampioenschap werd hier gelegd. Althans, dat was de bedoeling. Maar ondanks alles lijkt het alsof we redelijk positief kunnen zijn. Qua snelheid in de race komt de Red Bull redelijk goed mee en Hamilton heeft niet maximaal gescoord. De volgende GP op dit zelfde circuit kan nog best interessant worden.

Verstappen is nummer 20

Maar het wordt nog erger, want voor Verstappen is het de slechtste seizoenstart ooit. Nu is het slechts 1 race en is de snelheid overduidelijk aanwezig. Maar in plaats van ‘grootste uitdager voor de titel’ is hij nu de nummer laatst in het kampioenschap.

Uitvallers

Nog nooit vielen er zoveel auto’s uit. Verstappen was de eerste, maar dus zeker niet de enige. Uiteindelijk vielen er 9 auto’s uit. 9 uitvallers is overigens bij lange na geen record. Tijdens de knotsgekke GP van Monaco in 1996 won Olivier Panis de race, voor Coulthard en Herbert. De rest (waaronder Jos Verstappen) viel uit. Overigens zijn nummer 12 en 13 Kvyat en Albon vandaag nog wel geclassificeerd voor de einduitslag.

Ferrari is compleet uit vorm

Ondanks dat Leclerc een zeer welverdiende podiumplaats wist te behalen was het drie kip met peren voor het team uit Maranello. Het ongenoegen van de teams is groeiende, omdat iedereen aan zijn water aanvoelt dat de auto waarmee Leclerc poles haalde en races won absoluut níet reglementair was. Naast het feit dat Ferrari uit vorm is, lijkt hun duurste rijder dat ook te zijn. Vettel maakte wederom een fout die voorkomen had kunnen worden.

Albon – Hamilton

Albon en Hamilton zorgden voor een déjà vu-moment. Voor de tweede keer gebeurde het dat Albon en Hamilton met elkaar in aanraking kwamen. En ook nu ging het om de eerste podiumplaats van Alexander Albon. Wederom ging het fout en net als de vorige keer wist een McLaren daarvan te profiteren. Omdat Hamilton net als toen een tijdstraf kreeg. Desondanks maakt Albon een behoorlijk goede indruk. Hij zit nu telkens vlak achter Verstappen. In de race was Verstappen iets sneller op een hardere bandencompound.

Rijderskampioenschap

Omdat er maar een race is gereden, is de uitslag van de GP van Oostenrijk 2020 meteen ook de tussenstand in het kampioenschap. Latifi had nooit durven dromen dat hij in de WK-stand vlak achter een viervoudig wereldkampioen staat.

Stand rijderskampioenschap sinds na Oostenrijk 2020

Positie Coureur Team Punten 1 Bottas Mercedes 25 2 LeClerc Ferrari 18 3 Norris McLaren 16 4 Hamilton Mercedes 12 5 Sainz McLaren 10 6 Pérez Racing Point 8 7 Gasly Alpha Tauri 6 8 Ocon Renault 4 9 Giovinazzi Alfa Romeo 2 10 Vettel Ferrari 1 11 Latifi Williams 0 12 Kvyat Alpha Tauri 0 13 Albon Red Bull 0 14 Räikkönen Alfa Romeo 0 15 Russell Williams 0 16 Grosjean Haas 0 17 Magnussen Haas 0 18 Stroll Racing Point 0 19 Ricciardo Renault 0 20 Verstappen Red Bull 0

Constructeurskampioenschap

Net als met het rijderskampioenschap, is de volgorde niet helemaal logisch. Met name Racing Point en McLaren vallen op, alhoewel Ferrai relatief gezien nog altijd te hoog lijkt te zijn. De upgrade voor Hongarije mag een flinke zijn om de orde te herstellen. Red Bull staat op een zeldzaam lage negende positie. Haas en Williams pakten ook geen punten.

Stand rijderskampioenschap na GP Oostenrijk 2020

Positie Team Punten 1 Mercedes 37 2 McLaren 26 3 Ferrari 19 4 Racing Point 8 5 Alpha Tauri 6 6 Renault 4 7 Alfa Romeo 2 8 Williams 0 9 Red Bull 0 10 Haas 0

Kwalificatieduel

Dit geeft een beter beeld van de onderlinge verhoudingen tussen de teamgenoten en de snelheid van de auto’s.

Onderlinge stand kwalificatieduel na GP Oostenrijk 2020

Team Coureur Coureur Mercedes Bottas (1) Hamilton (0) Ferrari Leclerc (1) Vettel (0) Red Bull Verstappen (1) Albon (0) McLaren Norris (1) Sainz (0) Renault Ocon (1) Ricciardo (0) Alpha Tauri Gasly (1) Kvyat (0) Racing Point Pérez (1) Stroll (0) Alfa Romeo Giovinazzi (1) Räikkönen (0) Haas Grosjean (1) Magnussen (0) Williams Russel (1) Latifi (1)

Snelste raceronde

Vroeger was dit nog een heel erg belangrijke indicator, omdat men ook daadwerkelijk snel probeerde te gaan. Tegenwoordig is banden sparen van belang. Het verschil tussen de snelste raceronde en de daadwerkelijk snelst gereden raceronden is enorm: 4,536 seconden. Het was Lando Norris die in de laatste ronde (71) de tijd reed.

Onderlinge stand qua snelste raceronde sinds de GP Oostenrijk 2020

Coureur Team Aantal snelste rondes Norris McLaren 1

Driver of the Day

Dit is misschien wel de belangrijkste titel. Althans, als het gaat om de coureur die de kijkers het meest gewaardeerd hebben. In dit geval koos meer dan 15% van de kijkers voor de brutale Alexander Albon.

Onderlinge stand qua snelste Driver of the Day awards sinds de GP Oostenrijk 2020

Coureur Team Aantal nominaties Albon Red Bull 1

Deze races zijn al verreden:

Deze races staan nog op de agenda:

12 juli | GP van Steiermark

19 juli | GP van Hongarije

2 augustus | GP van Groot Brittannië

9 augustus | GP van 70th Anniversary

16 augustus | GP van Spanje

30 augustus | GP van België

6 september | GP van Italië

De eerste meters van de Grand Prix van Steiermark zullen vrijdag 10 juli verreden worden om 11:00.