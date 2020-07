Politie betrapt SLS AMG op donuts in Amsterdam

Met een roffelende V8 van een SLS AMG herrie schoppen in de nacht met wat donuts. Wat kan er mis gaan. Wel..

Als je woont in (de buurt) van de centrum van een stad neem je genoegen met wat meer geluiden. Ook ’s nachts is er nu eenmaal meer activiteit dan in een dorpje. Dan nog bestaat er nog altijd zoiets als overlast. En hoe lekker het geluid van een atmosferische V8 uit een SLS AMG aan de hand van donuts ook is. There’s a time and place for everything.

Midden in de nacht in een deel van Amsterdam de hooligan uithangen hoort daar zeker niet bij. Een bestuurder van een Mercedes SLS AMG Roadster vond het een goed idee om donuts te draaien in de Albert Cuypstraat. Overdag is hier een dagmarkt, wat de straat ook net een tandje breder maakt. Genoeg ruimte om donuts te draaien, aldus de gedachte van de bestuurder van de SLS.

In een video van AT5 is te zien hoe bewoners het tafereel hebben vastgelegd. Vermoedelijk was de bestuurder al even bezig nog voor het filmen begon. Terwijl het regent draait de automobilist donuts in een open SLS AMG Roadster.

Het is niet bekend of bewoners de politie hebben ingeschakeld, of dat agenten toevallig in de buurt waren. Feit is dat er even later een B-klasse parkeert naast de SLS AMG. Volgens AT5 moest de automobilist met de politie mee naar het bureau om tekst en uitleg te geven.