Dutch GP: Dutch GP heeft geen fouten gemaakt

Dames en heren, nog één nachtje slapen en dan is het zover! Dan rijdt men de eerste vrije training van de Grand Prix van Nederland. De eerste Formule 1-race sinds 1985 zal dit weekend verreden worden. Zoals het een groot Nederlands evenement betaamt, gaat het uiteraard gepaard met de nodige controverse.

Denk aan de misvatting dat muzikanten vrijwilligers zijn of alle milieuregels die volgens tegenstanders aan de spreekwoordelijke laars gelapt zijn. Daarmee bedoelen we niet op een ronde gezet, maar dat terzijde. Volgens de Dutch GP zijn er geen fouten gemaakt door Dutch GP. Dat meldt Norbert Chevalier aan BNR:

Sommige dingen gaan misschien niet handig, maar dat is ook niet zo gek in zo’n enorm project. Wij organiseren al twintig jaar sportevenementen, maar dit is in alles het kwadraat, zo niet nog veel meer. Als je dan zoveel tegenslag hebt, heb je wellicht af en toe de verkeerde afweging gemaakt Norbert Chevalier, mede-directeur van de Formule 1-race en TIG Sports-oprichter

De meeste kritiek die de organisatie kreeg, was dat het vak van muzikant niet serieus genomen werd. In plaats van artiesten (die 1,5 jaar hun beroep niet mochten beoefenen) te betalen (net zoals ze dat bij elke andere leverancier doen), werd gevraagd of ze het gratis wilden doen voor een kaartje. Dat Chevalier vindt dat de organisatie geen fouten heeft gemaakt, wil niet zeggen dat hij bepaalde zaken niet aan het licht wel brengen en reflecteren.

Chevalier geeft ook aan dat de organisatie wel creatief moest zijn. Ondanks dat driekwart van de bezoekers nog maar mag komen, missen ze zowel een flink hap uit de begroting. De eerste editie van de GP van Nederland zal dan ook verlies gaan lijden. Gelukkig zijn veel investeringen goed voor enkele jaren races op Zandvoort.

Via: BNR.