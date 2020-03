Apple CarPlay en Android Auto zijn slechter dan cannabis en alcohol

Jij daar, met je smartphone-navigatie op je schermpje, bent fout bezig met je CarPlay of Android Auto.

Er is bijna geen één auto meer over waarop een touchscreen of infotainmentscherm niet meer (optioneel) beschikbaar is. Even je radio verzetten, wat opties in de auto aanpassen of je navigatie instellen gaat veel mooier via zo’n scherm. Zo is het in theorie niet meer nodig om een zuignap op je voorruit te plakken met de navigatie van je telefoon erop. Want door het veel sneller ontvangen van upgrades of gewoon persoonlijke voorkeur gebruiken sommigen veel liever Apple-kaarten of Google Maps. Of externe apps zoals Waze, of zelfs je muziek via Spotify/ingebouwde muziekapps op je smartphone.

Telefoon-infotainment

Eén plus één is twee. Als je nou de functies van je telefoon naar je infotainment kunt overzetten, hoef je niet te hannesen met zuignappen. Daarvoor komen Apple CarPlay en Android Auto in beeld. Dan worden de belangrijkste functies van je telefoon overgezet naar je infotainmentscherm. Het is afhankelijk van je auto of het kan, op je iPhone of Android-toestel zit de mogelijkheid standaard ingebouwd. Zo kun je wél de kaarten/muziek van je telefoon gebruiken, maar dan mooi geïntegreerd in het beeldscherm van je auto.

Gevaarlijk

Elk nadeel hep se voordeel, maar zo heeft ook elk voordeel zijn nadeel. Een prominent nadeel van in de weer zijn met een touchscreen, is dat het een beetje getuigt van een dubbele standaard. Je mag niet met je telefoon in de weer zijn tijdens het rijden: ook niet als je hem in een houder/carkit hebt. Alleen handsfree telefoneren mag. Maar je mag dus wél je infotainmentscherm aanraken en alles wat mogelijk verzetten tijdens het rijden. Is dat niet even gevaarlijk?

“Ja”, aldus iAM RoadSmart. Het Engelse bedrijf zet zich in voor veiligheid op de weg. Met rapporten proberen zij duidelijkheid te creëren over gevaren op de weg. Het gebruik van systemen als Android Auto en Apple CarPlay creëert zeker gevaren. In de tests blijkt dat bestuurders die in de weer zijn met systemen evenveel concentratie verliezen als mensen die een slok alcohol op hebben, of cannabis hebben gebruikt.

CarPlay = drugs?

Er wordt bijvoorbeeld getest op remafstand: door een paar seconden verschil kan de remweg al gigantisch vergroten. Ook worden vaak de ogen van de weg gehaald voor soms tot en met 16 seconden. Navigeren door de menu’s en systemen heeft eenzelfde mate van afleiding als een sms sturen tijdens het rijden. Of dus het consumeren van een pretsigaret.

De meeste auto’s hebben de mogelijkheid ingebouwd om Siri of Google Assistant te gebruiken om de instellingen te regelen. Ook ‘Hey Mercedes’ van het Mercedes-infotainment werkt op die manier. Maar ook dat schijnt voor afleiding te zorgen. Ook omdat ondervraagden liever het scherm aanraken dan Siri vragen.

Voor de veiligheid op de weg is het dus niet aan te raden om constant met je infotainment in de weer te zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. iAM RoadSmart pleit dan ook om de verantwoordelijkheid niet te leggen bij mensen die moeten oppassen, maar de autofabrikanten die de systemen ontwikkelen.