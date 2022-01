Het kan volgend jaar weleens erg slecht gaan met Mercedes F1

Dat zeggen wij niet, dat zegt James Allison, de Chief Technical Officer van Mercedes F1. En als hij het zegt, moeten we het toch wel serieus gaan nemen. Of niet?

Nog minder dan 1 maand en we zien de nieuwe Formule 1-auto’s eindelijk in actie. Op 23, 24 en 25 februari zullen de heren coureurs de eerste rondes afleggen op het circuit van Barcelona. Daar zullen we voor het eerst zien wie de nieuwe regels het beste heeft geïnterpreteerd.

En er zijn nogal wat nieuwe regels voor komend seizoen, dat moge duidelijk zijn. Sterker, de hele auto is nieuw, tot de velgen aan toe. Het zou dus zomaar kunnen dat de hele rangorde die we de afgelopen seizoenen in de F1 hebben gezien volledig door elkaar wordt geschud.

Mercedes F1 houdt overal rekening mee

In een interview zegt James Allison, de Chief Technical Officer van Mercedes dat hij in elk geval met alles rekening houdt. Dus ook met het ergste. Het zou volgens hem zomaar kunnen dat Mercedes volgend jaar ergens in de achterhoede rijdt. Met of zonder Lewis Hamilton. Hij zegt daarover vrij vertaald:

“Iedereen kan iets laten liggen waar we niet op geanticipeerd hebben, waardoor we naar de andere bolides kijken en denken: ‘Oh, waarom hebben we daar niet over nagedacht?’. Dan moeten we gaan schrapen en dat idee op onze auto krijgen, zo snel mogelijk. Dit zodat we, waar we ook staan, een stap voorwaarts maken. Of als we geluk hebben, de aanvallers achter ons kunnen houden.”

Bovendien is het nieuwe boek met reglementen over de nieuwe F1 wagens ongeveer ’twee keer zo dik’ als het huidige. Het wordt dus extra lastig om de grenzen op te zoeken om een voorsprong op andere teams te krijgen, aldus Allison.

Niet alleen Mercedes heeft hiermee te maken

Maar goed, wat voor Mercedes geldt, geldt ook voor alle andere teams in de Formule 1, Ook zij moeten hun auto’s vanaf de grond toe ontwikkelen en ook voor hen is het boek met reglementen ongeveer twee keer zo dik. Het zegt dus allemaal niks.

Kortom, we moeten gewoon wachten tot eind februari om te zien wie het goed voor elkaar heeft en ook wie niet. En zelfs tijdens die testdagen kunnen de teams nog sandbaggen, hebben we in de afgelopen jaren wel gezien.

Pas op 20 maart gaan we zien wie het écht goed voor elkaar heeft en wie niet, tijdens de eerste F1 race op Bahrein. Tot die tijd is het dus speculeren.

Waarvan akte.

Via Racingnews 365