F1 Test Hongarije: Kubica, Verstappen en veel debutanten

We moeten tot het einde van deze maand wachten op de volgende Grand Prix op de kalender, maar voordat de zomerstop echt kan beginnen vond er gisteren en vandaag een tweedaagse test plaats in Hongarije.

In voorgaande jaren werd de tweede ‘in season test’ van het jaar afgewerkt op het circuit van Silverstone. Dit jaar werd het evenement echter verplaatst naar Hongarije. Afgelopen weekend vormde het circuit nog het toneel voor een ietwat gekke race die uiteindelijk werd gewonnen door Vettel. De Duitser mag zich door deze overwinning de ‘zomerkampioen’ noemen. Dat wil echter niet alles zeggen, want in de recente geschiedenis werd de ‘zomerkampioen’ slechts in ongeveer de helft van de gevallen ook de echte kampioen.

Los van de strijd tussen de geijkte titelpretendenten en de teams van Mercedes en Ferrari wist ook Red Bull de spotlights op zich te vestigen, zij het voor de verkeerde redenen. Op vrijdag zag het er nog naar uit dat het Oostenrijks-Britse team op basis van merites mee kon doen om de zege, maar in de race ging het helemaal mis. Verstappen torpedeerde zijn teamgenoot van de baan. Dat resulteerde in het einde van de race voor RIC en een straf voor VER. Het podium konden de rode stieren daarmee eigenlijk direct vergeten, hoewel Max uiteindelijk nog in de buurt kwam dankzij de trage pace van leider Vettel.

Maar waar de aandacht afgelopen weekend vooral uitging naar ‘the big guns’, waren het gisteren en vandaag vooral een stel rookies die zich hopen in de kijker te rijden. De regels van de FIA stipuleren dat de teams een aantal testdagen per jaar moet laten afwerken door ‘Young Drivers’. Nieuwe namen die op het schema staan zijn onder andere George Russel (GP3, Mercedes), Charles Leclerc (F2, Ferrari), Pierre Gasly (Super Formula, Red Bull), Nikita Mazepin (Euro F3, Force India), Lucas Auer (DTM, Force India), Luca Ghiotto (F2, Williams), Sean Gelael (F2, Toro Rosso), Santino Ferucci (F2, Haas F1), Nicholas Latifi (F2, Renault), Lando Norris (Euro F3, McLaren), Gustav Malja (F2, Sauber), en Nobuharu Matsushita (F2, Sauber). Voldoende nieuw bloed om te beoordelen dus, maar misschien wel het grootste verhaal van deze test is de terugkeer van Robert Kubica in een officiële F1-sessie.

Testdag 1:

Na alle ophef over de race van zondag had Max waarschijnlijk gehoopt zijn vakantie af te trappen met een probleemloze, relaxte laatste testdag. Gisteren mocht de Nederlander achter het stuur kruipen van de RB13, alvorens het stuurtje vandaag over te geven aan Pierre Gasly. Helaas voor de Nederlander werd het allesbehalve een probleemloze dag. Max stond lange tijd met technische problemen aan de kant en kwam uiteindelijk niet verder dan 58 rondjes en de elfde tijd.

F2-kampioen in wording Charles Leclerc beleefde meer plezier aan de dag. Hij pakte op de valreep de snelste tijd af van Stoffel Vandoorne in de McLaren. Bottas vrat het meeste kilometers en deed maar liefst 155 rondjes. Eigenlijk deed de Fin echter niet officieel mee aan de test, maar evalueerde hij het Pirelli-rubber voor volgend seizoen.

1. Charles Leclerc Ferrari-Ferrari 1m 17.746s (98)

2. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1m 17.834s (72)

3. Valtteri Bottas Mercedes-Mercedes 1m 18.732s (155)

4. George Russell Mercedes-Mercedes 1m 19.231s (119)

5. Lance Stroll Williams-Mercedes 1m 19.866s (138)

6. Nikita Mazepin Force India-Mercedes 1m 19.910s (52)

7. Nicholas Latifi Renault-Renault 1m 20.302s (54)

8. Sean Gelael Toro Rosso-Renault 1m 20.341s (101)

9. Lucas Auer Force India-Mercedes 1m 20.563s (54)

10. Santino Ferrucci Haas-Ferrari 1m 21.185s (102)

11. Max Verstappen Red Bull-TAG 1m 21.228s (58)

12. Gustav Malja Sauber-Ferrari 1m 21.503s (108)

Testdag 2:

We kunnen net doen alsof het niet zo is, maar deze tweede testdag stond in het teken van de terugkeer van Kubica. Ruim zes jaar geleden, tijdens de wintertest met de Renault R31 in Valencia, reed de Pool een echte F1-sessie. Op de laatste dag van die test zette hij de snelste tijd neer. Het zou natuurlijk mooi zijn als ‘ie dat vandaag weer kon doen alsof er niet zes jaar van operaties en revalidatie aan zijn arm tussen heeft gezeten.

Bij het uitrijden van de pitstraat maakt Kubica een kleine valse start door het bord van Nico Hulkenberg boven de pitbox te slopen. Je zou het symbolisch kunnen beschouwen als een waarschuwing voor de Duitser. Maar we lopen op de zaken vooruit. Eerst maar eens kijken wat voor tijden Kubica rijdt.

Dat valt niet tegen, Kubica rijdt uiteindelijk de vierde tijd met de ultrasofts. Hij moet alleen de twee vaste Ferrari-coureurs voor zich dulden (beiden op supersofts) en Lando Norris in de McLaren. Deze rookie is op de ultrasofts wel 1,2 seconden sneller dan Kubica op dezelfde compound. Aan de andere kant zijn Sainz én Kvyat langzamer dan Kubica op de zachtste band. Vanwege de verschillende programma’s die de teams afwerken, de gebruikte bandencompounds en het grote aantal rookies op de baan zijn de tijden moeilijk in te schatten vandaag. Duidelijk is in ieder geval dat het niet schort aan het uithoudingsvermogen van de Pool. Hij doet uiteindelijk maar liefst 142 rondjes.

De eerder aangehaalde Lando Norris is misschien wel de verrassing van de dag, hoewel McLaren ook duidelijk voor een snelle ronde lijkt te gaan, zowel gisteren als vandaag. Hoe dan ook is Lando bijna net zo snel als Alonso afgelopen weekend was in de kwalificatie, zij het op de ultrasofts in plaats van de softs. Stoffel mag dus wel oppassen.

1. Sebastian Vettel Ferrari-Ferrari 1m 17.124 (40)

2. Lando Norris McLaren-Honda 1m 17.385 (91)

3. Kimi Räikkönen Ferrari-Ferrari 1m 17.842 (60)

4. Robert Kubica Renault-Renault 1m 18.572 (142)

5. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1m 18.850 (68)

6. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m 19.116 (54)

7. Lucas Auer Force India-Mercedes 1m 19.242 (49)

8. George Russell Mercedes-Mercedes 1m 19.391 (90)

9. Nikita Mazepin Force India-Mercedes 1m 19.692 (48)

10. Pierre Gasly Red Bull Racing-TAG 1m 20.337 (107)

11. Luca Ghiotto Williams-Mercedes 1m 20.414 (161)

12. Santino Ferrucci Haas F1-Ferrari 1m 20.994 (116)

13. Nobuharu Matsushita Sauber-Ferrari 1m 21.998 (121)

Conclusie:

Gedurende de zomerperiode zijn de teams verplicht hun fabrieken twee weken te sluiten. Zelfs een mailtje sturen vanaf je officiële team-emailadres is ten strengste verboten. Op de achtergrond zijn de head honcho’s natuurlijk stiekem toch bezig met hun machinaties. De komende tijd zal er ongetwijfeld veel speculatie komen over een eventuele terugkeer van Kubica. Voor de rest zijn de prestaties van de jonge coureurs moeilijk op waarde te schatten vanaf de zijlijn. De teams daarentegen weten nu min of meer wat voor vlees ze in de kuip hebben. Is Lando Norris de nieuwe Max Verstappen?