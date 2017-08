Waarom je een Testarossa-badge op je Fiero mag plakken

Voorheen hadden Fierrari-eigenaren altijd de vrees dat Ferrari langskwam om hun auto in de shredder te plempen. Maar er wordt getornd aan de beschermde merknamen van Ferrari.

En dat alles met dank aan een Duitser. Speelgoedfabrikant Kurt Hesse heeft namelijk een rechtszaak tegen Ferrari gewonnen. Kurt’s standpunt was dat Ferrari niet langer het patent heeft op de naam ‘Testarossa’, omdat het deze legendarische naam al lang niet meer gebruikt. In het verleden gebruikte Ferrari de naam voor de 250 Testa Rossa van medio jaren ’50, een racer met plaatwerk van Scaglietti. De meesten zullen de naam echter vooral kennen van het legendarische 80s-icoon (rijtest) dat de naam droeg in de hoogtijdagen van Ronald Reagan.

Dat model is geproduceerd tussen 1984 en 1996, hoewel de auto vanaf 1991 tot 1994 officieel 512 TR genoemd werd en in de laatste twee productiejaren 512 M. Hesse merkt echter fijntjes op dat 1996 alweer ruim 20 jaar achter ons ligt. de rechtbank heeft de speelgoedmaker nu in het gelijk gesteld en oordeelt dat Ferrari de merknaam Testarossa de afgelopen vijf jaar te weinig gebruikt heeft om er het alleenrecht op te kunnen eisen. Dat is hoe het werkt in de wereld van de merknamen: use it or lose it. Geluk bij een ongeluk voor Ferrari: ze kunnen nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak en een rechter omkopen met een Ferrari Testarossa. (via HLN)

