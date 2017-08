Het mysterie van Porsche’s nieuwe Hocheffizienzmotor

Porsche werkt aan een nieuw aggregaat, maar wat zijn ze ermee van plan?

Nu Porsche besloten heeft te stoppen met Le Mans zitten er op de motorsport-afdeling van het merk opeens wat mensen met hun duimen te draaien. Oké, dat Formule E team is een leuk projectje, maar daar heb je maar een paar Günthers voor nodig. Gelukkig hebben ze bij Porsche wat geschikte bezigheidstherapie gevonden voor de medewerkers.

Porsche ontwikkel-honcho Michael Steiner bevestigt in het Magazine Auto-Motor-und-Sport namelijk dat het merk bezig is met de ontwikkeling van een zogenaamde Hochleistungs-Effizienzmotor. Wat het merk echter van plan is met de motor, daar wil of kan Steiner niks over zeggen. Voor de Formule 1 is de motor volgens Michael in ieder geval niet bedoeld:

“Onze ploeg in Weissach is momenteel niet bezig met de ontwikkeling van een F1-motor, maar werkt wel aan een ‘Hochleistungs-Effizienzmotor’ op concept niveau, zonder dat we een besluit hebben genomen wat we met deze motor gaan doen. Of de motor in de rensport wordt ingezet of voor productiemodellen is nog niet besloten.”

Steiner geeft verder desgevraagd te kennen dat Porsche weliswaar de gesprekken van de FIA bijwoont over het nieuwe F1-motorenreglement voor 2021, maar dat hij er niet vanuit gaat dat Porsche daadwerkelijk de F1 instapt:

“Ik ga er niet vanuit [dat we F1 gaan doen]. Maar daarover is niks definitief besloten.”

Blijft de vraag waar de motor dan voor bedoeld is, als het niet de F1 is en niet Le Mans. Ervan uitgaande dat het een verbrandingsmotor betreft blijven er dan niet veel klasses over. Gaat Porsche met Fernando Alonso naar de IndyCar-serie? Gaan ze het WTCC in met de Macan? Heeft Vettel er iets mee te maken?

Hoe dan ook is het vrijwel zeker een goede zaak dat Porsche dadelijk een motor op de plank heeft liggen zonder duidelijke bestemming. Vanwege dezelfde reden onstond immers ooit de Carrera GT.