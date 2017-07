Uitslag Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2017

Vandaag vond in de buurt van Budapest de laatste Grand Prix voor de zomerstop plaats. Wie gaat er met het beste gevoel op vakantie?

Het was een schok voor de Sowjet-burgers toen halverwege de jaren ’80 voor het eerst de Grand Prix van Hongarije werd georganiseerd. De brute motoren vertolkten met hun brute geluid het sentiment van de Glasnost en Perestroika. Helaas waren de GP’s op het circuit in de jaren die volgden vaak saaie optochten. Het ‘Mickey Mouse’-circuit leent zich nou eenmaal niet echt voor dikke inhaalacties, zeker niet bij auto’s die veel downforce hebben.

Als het moet gebeuren dan is het rechte stuk of de bochtencombinatie daarna het geijkte punt. DRS heeft daarbij in de afgelopen jaren flink geholpen om de races wat spannender te maken. Ook de F2 race van gisteren was smullen. Eens kijken of de ‘grote jongens’ vanmiddag vergelijkbaar vermaak kunnen bieden.

Start:

De Ferrari’s komen super weg. Kimi nog iets beter dan Vettel, maar de Fin neemt geen risico en laat zijn teamgenoot gaan. De Red Bull’s hebben een betere start dan de Mercedes-coureurs en belagen direct de Silberpfeile. Max maakt even aanspraak op de derde plaats door buitenom te gaan in de eerste bocht, maar wordt naast de baan gedrukt. Daardoor verliest hij tijd en komt Ricciardo aan de binnenkant voorbij.

Dan een slecht moment voor Red Bull: Max verremt zich aan de binnenkant van de tweede bocht en torpedeert teamgenoot Ricciardo! De Ozzie heeft teveel schade en valt uit. Op de radio geeft Ricciardo aan dat hij geraakt is en een vermoeden heeft wie het gedaan heeft. Daniel is duidelijk niet blij en dat kunnen we ons voorstellen. Er komt een Safety Car de baan op om de gestrande RB13 weg te halen.

Bij een herhaling van de start zien we dat er zich achterin het veld ook nog wat schermutselingen plaatsvonden. Hulkenberg toucheert Grosjean, wat de voormalig crash-kid weer doet ontsteken in woede op de radio.

De race gaat weer los in ronde zes, maar niet voordat we gezien hebben dat de wedstrijdleiding het incident tussen Max en Daniel onderzoekt. Als Bernd naar binnen komt met zijn AMG-GT zien we Max op de baan vechten met Hamilton en Ricciardo ‘een verhit gesprek’ met Helmut Marko hebben aan de pitmuur. We weten niet wat er gezegd wordt, maar wie de geschiedenis tussen Marko, Vettel en Webber nog kent kan een en ander wel invullen.

Daniel zal zich waarschijnlijk gesterkt voelen door de FIA, die Max een straf van 10 seconden oplegt. Voor het team en voor ons Nederlanders is dat niet wat we willen horen, maar goed, ook Max staat niet boven de wet. Een replay van een radio-conversatie tussen Daniel en zijn team bevestigt nog maar eens dat scheurtjes in de verstandhouding tussen teamgenoten altijd op de loer liggen:

“Was that who I think it was?” “Yes.” “Fucking sore loser.”

Hulkenberg heeft meer geluk dan Max, hij komt weg met de touché tussen hem en Grosjean.

Mid-Race:

De dag van Hulkenberg wordt nog beter als het team van Renault Palmer opdraagt plaats te maken voor The Hulk. Nico krijgt over zijn radio de bevestiging dat hij sneller is dan Jolyon. Alsof hij dat nog niet wist…

De Ferrari’s sluipen makkelijk weg van Bottas en Verstappen. Hamilton zit zich achter de Nederlander te verbijten. Hij zal ongetwijfeld door zijn team op de hoogte zijn gebracht van de straf van Max, maar voorlopig fungeert MV33 als een buffer tussen VB77 en LH44.

Cazzo! Opeens toch problemen voor Ferrari? Vettel zegt dat zijn stuur gekke dingen doet en vraagt of het team een en ander kan checken. En inderdaad, als we onboard meerijden met de Duitser over het rechte stuk heeft hij zijn stuur in een hoek naar links staan. Raikkonen volgt zijn teamgenoot op de voet en is klaar om toe te slaan, maar het team zal liever zien dat Vettel vooraan blijft rijden.

Ook Mercedes kent echter wat technische problemen. Uit koddige berichten op de radio kunnen we opmaken dat de communicatie tussen team en rijders niet helemaal top verloopt. Desondanks komt Bottas in ronde 31 als eerste van de toppers de pitbox in rollen. Hij kan zijn team dus wel horen, of hij heeft goed naar zijn pitbord gekeken.

Raikkonen kruipt dichter in de staart van Vettel. Zou hij hier iets willen proberen? Vettel komt als eerste van de twee Ferrari’s naar binnen en Kimi is snel op de baan. Misschien moet de Fin nog even doorrijden voor een overcut. Maar helaas, het team haalt hem een ronde na Vettel ook meteen naar binnen en Kimi komt zodoende vlak achter zijn teamgenoot weer de baan op. Kimi realiseert zich op dat moment ook dat hij wellicht beter even door had kunnen rijden, net als Vettel deed in Monaco. Maar die kans is nu verkeken.

Aiii Caramaba! Sainz en Alonso vechten voor de zoveelste keer dit jaar een heet Spaans onderonsje uit. Eerder in de race kwamen de twee ook al iets dichter bij elkaar dan ze wellicht zouden willen en dat herhaalt zich nog eens in de pits. De twee gaan beiden vrij goed en vechten om de zesde plaats, die na het uitvallen van Ricciardo nu het hoogst haalbare is voor coureurs die geen Ferrari, Mercedes of Red Bull rijden. In de pits trekt Sainz nog aan het langste eind, maar even later gaat Alonso er knap voorbij na een hard duel.

Na 42 ronden is het eens even kijken waar Max Verstappen is teruggevallen na het inlossen van zijn straf. De ogen bewegen van onder naar boven en weer terug, maar VER staat er niet tussen. Is ‘ie dan gediskwalificeerd? Neen! MV33 is nog niet gestopt en rijdt aan de leiding. En dat niet alleen, maar hij is ook nog eens snel. Helaas hangt die straf nog boven zijn hoofd…In ronde 43 komt Max naar binnen. Als hij de pits weer uitrijdt komt hij als vijfde weer de baan op, zo’n 13 seconden achter Hamilton.

Toch is er misschien nog wel wat mogelijk. Vettel heeft duidelijk niet meer de snelheid van eerder in de race en houdt Kimi op. De Merc’s komen steeds dichterbij en hetzelfde geldt voor Verstappen. Kimi vraagt zich op de radio af wat zijn team van plan is. Dat is echter duidelijk: hij moet als schild fungeren voor Vettel ten opzichte van de twee Merc’s.

Van Ferrari weten we echter dat ze hun kaarten op een rijder zetten. Verrassender is echter dat ondanks alle mooie woorden van Toto Wolff over gelijke kansen voor beide coureurs Mercedes opeens hetzelfde doet! Bottas ‘verremt’ zich in de eerste bocht en Hamilton kan er makkelijk langs glippen. Alle kaarten liggen nu op tafel. De Finnen worden opgeofferd en de strijd om het WK is officieel ontbrand!

De strijd vooraan het veld is spannend, maar er zijn nog meer coureurs op de baan, bijvoorbeeld invaller Di Resta. De schot rijdt vrij kleurloos in de rondte. Meer was wellicht niet te verwachten, maar hij zal toch stiekem gedroomd hebben van een succesje om zijn F1-carrière nieuw leven in te blazen. Williams is hier echter gewoon niet goed, dus meer dan een achterhoede duel met de Saubers zit er niet in.

McLaren heeft de snelheid er juist wel goed inzitten. Stoffel Vandoorne proeft dat wellicht ook en is iets te enthousiast als hij zijn team opzoekt in de pits. De Jackman moet even springen om zijn enkels te redden.

Finish:

Een spannende slotfase hangt in de lucht als een donderwolk waar maar geen regen uit wil vallen. De twee Ferrari’s en Hamilton zitten binnen drie seconden van elkaar op de eerste drie plaatsen. Kimi vertikt het om Vettel in te halen en Hamilton komt op zijn beurt niet voorbij aan de Fin. Het team heeft Hamilton verteld dat hij vijf ronden heeft om Kimi te pakken. Vermoedelijk is de afspraak dat als het niet lukt Hamilton de plek terug moet geven aan Bottas, maar we kennen Lewis een beetje. Zou hij dat echt doen om de lieve vrede te bewaren binnen het team?

Het wordt een tactisch steekspel tussen Ferrari en Mercedes, met Verstappen op het vinkentouw. Nou ja, dat van Bottas dan tenminste, die flink wat tijd verloren heeft op Hamilton. Misschien kan Verstappen als het excuus fungeren voor Hamilton om Bottas niet terug voorbij te laten.

We hopen dat er nog wat geks gebeurt, maar helemaal vooraan het veld komt dat er niet van. Vettel wint, voor Raikkonen, die met gemengde gevoelens op het podium zal staan. Toch zijn er nog wat verrassingen aan het slot van de race. Hamilton toont zich dit maal een man van zijn woord. Hij wacht op het laatst nog even op Bottas en laat de Fin daadwerkelijk voorbij. Dat betekent een extra flesje Carbon voor Valtteri, maar ook een drie punten grotere achterstand voor Lewis in het kampioenschap. Net zo apart: Alonso zet in de McLaren nog even de snelste ronde van de race neer! Verstappen wordt vijfde, maar er had hier vandaag veel meer ingezeten voor hem en voor zijn team.

Onder het podium doet zich nog een grappige scène voor. Alonso zit in een klapstoel op een afbeelding van het bekende voorval in Brazilië. Meta-level. Vandaag zal Alosno echter niet ontevreden zijn met de race. Een zesde plaats voor hem en de tiende voor Stoffel betekent goed nieuws voor McLaren-Honda.

UPDATE: Max heeft na de race zijn excuses aangeboden aan Daniel Ricciardo. Magnussen deed overigens niet hetzelfde jegens Hulkenberg voor een incidentje in de race. In plaats daarvan deed de Deen de Duitser een oneervol voorstel.

De volledige uitslag:

1. Vettel

2. Raikkonen

3. Bottas

4. Hamilton

5. Verstappen

6. Alonso

7. Sainz

8. Perez

9. Ocon

10. Vandoorne

11. Magnussen

12. Kvyat

13. Palmer

14. Stroll

15. Wehrlein

16. Ericsson

17. Hulkenberg

DNF

Di Resta

Grosjean

Ricciardo