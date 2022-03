F1 verdedigt explosieve wildgroei aan crypto sponsors

Crypto sponsors zijn de nieuwe sigarettenmerken in de F1. Maar is dat wel woke, wenselijk en verantwoord?

De Formule 1 is altijd een geldverslindende sport geweest. Mogelijk staat dat nu op het punt van veranderen overigens. Als je ziet hoeveel geld de teams binnenslepen aan sponsorgelden en dat afzet tegen de lousy 140 miljoen Dollar per jaar die ze onder het budgetcap binnenslepen, zou je zeggen dat de topteams in ieder geval episch binnenlopen dezer dagen. Maar ja goed, niet alles valt binnen het budgetcap natuurlijk. Je moet ook nog je megaheld achter het stuur 50 miljoen Euro per jaar betalen, om maar wat te noemen.

Hoe dan ook, het is altijd zo geweest en zal waarschijnlijk ook altijd wel zo blijven, dat extra pegels en dus extra sponsors welkom zijn bij de teams. Nu was dat de afgelopen jaren een tikkie lastiger geworden. Want traditioneel waren F1 sponsors vooral tabaksverkopers en drankleveranciers. Sterker nog, de eerste sponsor ooit in de F1 was Gold Leaf, een sigarettenmerk van Imperial Tabacco, dat van 1968 tot en met 1971 prijkte op de succesvolle Lotus 49 en diens opvolgers.

Zo rondom de eeuwwisseling en zeker in de jaren vlak daarna, kwam sigarettensponsoring echter keihard onder vuur te liggen. Een geijkte vervanger was de alcoholische versnapering, maar ook dat was niet echt woke natuurlijk. Door de steeds jonger wordende F1 coureurs en per land wisselende regels van wanneer/of je mag ‘drinken’, leverde het daarnaast ook andere problemen op. Kan je een piepjonge Lance Vance Dance Stroll in een Martini-overall hijsen bij een race in een land waar je pas vanaf 21 mag drinken? Zo kreeg bijvoorbeeld ook Pascal Wehrlein, een drankprobleem.

Met name de teams achterop de grid, reden zo rond met erg weinig sponsors. En sommige daarvan zijn dan ook inmiddels verdwenen. Gelukkig lijkt er inmiddels kentering in de zaak te zijn gekomen. Althans, behalve voor Haas F1 dan. Maar bijvoorbeeld een ander kneusje van vorig jaar, Alfa Romeo, heeft in de winter lekker veel nieuwe stickers verzameld. Veel van de nieuwe sponsors, komen uit de wondere wereld van de crypto.

Het past in die zin wel een beetje in de lijn van tabak en drank. Ook crypto zit in die hoek van ‘interessant met een vleugje fout en gevaarlijk’. Bijna iedereen in de F1 doet er inmiddels aan mee. Te beginnen met de F1 zelf, dat gesponsord wordt door crypto.com. Daarnaast hebben Mercedes, Red Bull, Aston Martin en Alpine sponsordeals met crypto exchanges.

Alfa Romeo zit in de NFT tokens. AlphaTauri, McLaren, Alpine en Ferrari zijn ‘partners’ van blockchain platforms. Aston Martin en Alfa Romeo, zijn daarnaast ook nog gelinkt aan een fan token exchange platform. Williams was ook aan zo’n platform gelieerd, maar nu niet meer, omdat dat platform failliet is gegaan. Alleen Haas F1 is nog helemaal verschoond gebleven van deze ‘dubieuze’ sponsors *kuch*.

Er worden nu al wel wat vragen gesteld bij deze praktijk. Hoe zit het bijvoorbeeld met de milieubelasting? Sommige crypto’s staan erom bekend ontzettend veel energie te vreten. En daarnaast vraagt men zich af of fans niet te makkelijk hun geld kunnen verliezen. Af en toe blijken initiatieven in de ongereguleerde wereld van de crypto immers nog altijd oplichterij te zijn.

Voor de verandering zijn Mercedes teambaas Wolff en Red Bull teambaas Horner, het roerend met elkaar eens in deze. Wellicht niet geheel verrassend. Mercedes wordt gesponsord door de FTX exchange. Red Bull tekende onlangs een deal met de Bybit exchange, voor naar verluidt 50 miljoen Dollar per jaar voor drie jaar. Dat laatste is kennelijk het hoogste jaarlijkste crypto-gerelateerde sponsorbedrag tot nu toe ter wereld. Als de Dollar een beetje sterker wordt, komt het ook in de buurt om Max’ diensten drie jaar te betalen.

Racefans meldt dat Horner en Wolff ‘natuurlijk kijken naar de impact op het milieu van crypto’, maar ook zeer enthousiast zijn over de toekomstige mogelijkheden die de digitale muntjes/tokens ons gaan bieden in de toekomst. Wolff jubelt dat de dagen dat je moest wachten totdat je geld over kon boeken voorbij zijn. Horner voegt eraan toe dat de F1 misschien wel kan helpen met technologie om het milieuvriendelijker te maken.

Ook andere teambazen, zoals Alpine’s Laurent Rossi en Alpha Tauri’s French Toast, zijn voorstander. Laurent zegt dat we niet kunnen blijven steken in het verleden. French lijkt ondertussen er daadwerkelijk al iets meer van te weten en bereidt zich al voor op het moment dat harde vragen gesteld zullen worden:

They do not have the same way to create energy for their business. Therefore, we must be careful, you can’t say that it’s not sustainable – it depends the different currencies and different ways. For us, it’s an important part for the future, and we will, of course, support this. French Toast, vindt Proof-of-Stake beter dan Proof-of-Work

Gezien bureaucratische overheden tot op heden de nodige moeite lijken te hebben met wat ze aanmoeten (en kunnen…) met crypto, lijkt het erop alsof de F1 teams de komende jaren in ieder geval gebeiteld zitten met deze influx van crypto sponsors. Hoeveel wordt bitcoin volgens jou dit jaar waard? En wat zijn de verborgen juweeltjes waar jij stiekem al in geïnvesteerd hebt om steenrijk te worden? Laat het weten, in de comments!