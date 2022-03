Russische EV stations met Oekraïnse onderdelen noemen Putin penishoofd

Russen die stroom gingen tanken werden geconfronteerd met het bericht dat hun leider Putin een penishoofd is.

Vladimir Vladimirovitsj Putin is nog steeds bezig zijn geliefde Sovjetunie te herstellen. Zoals we allemaal kunnen meekrijgen op de TV zorgt dit voor veel menselijk leed, chaos, vrees en de nodige paniek in Europa. Vanavond staan er naar verluidt weer vredesgesprekken op de agenda. Wat daar echter uitkomt valt echter maar te bezien.

Terwijl ‘Het Westen’ zich buigt over wat nu te doen, proberen de strijdende partijen elkaar op allerlei verschillende manieren te raken. Zo werd gisteren bekend dat de Russen naar verluidt de Antonov-225 gemold hebben. Dit unieke vrachtvliegtuig (het grootste ter wereld) is van Oekraïnse makelij en een symbool van nationale trots. Een nodeloze en lage streek dus.

De Oekraïners doen ondertussen echter ook wat ze kunnen om Putin te raken waar het pijn doet. Dat wil zeggen, recht in zijn ego. Een Oekraïnse fabrikant van onderdelen voor oplaadstations, heeft zo een bericht verspreid onder Russen die hun elektrische auto op wilden laden.

Via een ‘backdoor’ in de software, kregen deze Russen op het display van de oplaadstations schokkende teksten te lezen. Zoals bijvoorbeeld ‘Glorie aan Oekraïne’, ‘Dood aan de vijand’ (beetje heftig, maar oké) en last but not least, Putin is een penishoofd. De Russische uitbater van de stations is met het schaamrood op de kaken momenteel bezig met ‘onderhoud’ aan de betreffende stations.

Enfin, dit is nog eens verzet van een niveau waar we wel achter kunnen staan op de redactie. Alleen moeten we na dit bericht natuurlijk wel elke dag even een nieuwe onderbroek gaan kopen bij de HEMA. Er zou immers wat Novitsjok in de oude units verstopt kunnen zitten…(via Vice.com)