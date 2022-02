Russische kleuren verwijderd van Haas VF-22

De Russische kleuren zijn verwijderd van Haas VF-22. Je weet wel, de kleuren die eigenlijk helemaal niet Russisch waren.

De invasie van het Russische leger in een soeverein Europees land – Oekraïne – gaat niet ongemerkt voorbij. Rutte komt met strikte bewoordingen en andere Europese leiders kondigen een sanctiepakket aan voor Rusland. Aangezien Kiev al bereikt is, lijkt dat de Russen weinig te deren.

Ook in de Formule 1 zijn er diverse Russische invloeden. De drie sterkste zijn een coureur (Nikita Mazepin), de GP van Rusland (Sochi) en de sponsor van Haas, Uralkali. Uralkali is een producent van kunstmest.

Mede dankzij die sponsor was de Haas van vorig seizoen getooid in de Russische driekleur. Alhoewel, dat laatste nam de hele wereld voor waar aan. Volgens Haas was het ‘puur toeval’. Nu zijn rood, wit en blauw ook kleuren die voorkomen in de vlag van Groot-Britannië, de VS en Nederland. Maar is het met name de volgorde van de kleuren op de voorvleugel dat ‘iets Russisch’ heeft:

Maar vandaag zal blijken dat het toch niet helemaal toeval is geweest. Het team heeft namelijk bevestigd dat Haas de Russische kleuren verwijderd heeft van hun VF-22. Niet alleen dat, ook de naam van Uralkali is verwijderd. Dat meldt Reuters.

Russische kleuren verwijderd

Het laatste Russische aspect van het team – Nikita Mazepin – is niet verwijderd. Integendeel, hij zal gewoon in de auto plaatsnemen deze ochtend. De minst succesvolle coureur van 2021 wordt er vaak van beticht een pay driver te zijn. Mede dankzij de centjes van Uralkali kan Mazepin in die Haas rijden.

Nu willen we niet aan de stoelpoten zagen van Mazepin, maar dankzij zijn vader (Dmitry Mazepin) kan hij F1 rijden. Dmitry Mazepin (niet ontoevallig vice-president en aandeelhouder van Uralkali) is op zijn beurt een enorm succesvolle Russische zakenman, die redelijk nauwe banden schijnt te onderhouden met Vladimir Putin.

Nu de Russische kleuren zijn verwijderd, evenals de Russische sponsor, zijn we ook benieuwd hoe lang Haas het uit kan zingen. Financieel zijn ze er namelijk wel afhankelijk van. En als het om financiën gaat, is het lastiger om principieel te zijn.

