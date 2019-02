FAAL: dieven kunnen automatische Ferrari niet stelen

Voortaan eerst even onderzoek doen.

Voor dieven zal het stelen van een auto met een automatische versnellingsbak ongetwijfeld eenvoudiger zijn dan wanneer er een handgeschakelde bak in ligt. Trek de schakelpook naar ‘Drive’ en rijden dat je kunt. Toch kunnen ook dergelijke wagens flink roet in het eten gooien. Een stel dieven in het Britse graafschap West Midlands kwam hier laatst achter, toen zij een Ferrari 488 (rijtest) probeerden te stelen.

Een tweetal mannen besloot aan het begin van deze week in te breken in een woning in Streetly. Hierbij maakten zij een aantal luxe spullen buit. Op CCTV-camerabeelden is te zien hoe de mannen designertassen, juwelen en anderen dure items in hun vluchtauto plaatsen. Echter, voordat zij de benen namen, vonden zij in een van de tassen de sleutels van de Ferrari 488 van de bewoner.

Aangezien ze toch bezig waren besloten de mannen ook de Ferrari, die in Groot-Brittannië ongeveer 200.000 pond kost, mee te pikken. In eerste instantie lukt het een van hen de auto aan de praat te krijgen en hem in zijn achteruit van de oprit te rijden, maar kort daarna slaat de paniek toe. De 488, die een zeventrapsautomaat heeft waarvan de ‘reverse button’ (zie foto) in de middenconsole zit, blijkt een te ingewikkelde machine te zijn voor de dieven. Op de een of andere manier krijgt de bestuurder hem niet in de juiste versnelling, waarop de dieven de Ferrari prompt midden op de straat laten staan.

De reactie van het bestolen gezin is overigens puur goud. Tegenover de Daily Mail liet de 27-jarige vrouw van de eigenaar het volgende weten: