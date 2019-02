Trek in een Audi S3 met 600 pk en Porsche velgen?

Dit is je kans.

Een wereld van verschil is het, de designtaal van Audi aan het einde van de jaren ’90 in vergelijking met de ontwerpen dat het merk tegenwoordig produceert. Het zal ons niet verbazen dat dergelijke Audi’s op den duur flink in waarde zullen stijgen, als we kijken naar de richting die de Duitsers zijn ingeslagen. Toch moeten we je waarschuwen niet direct voor de fraaie looks van de Audi S3 in kwestie te vallen, als je niet met zijn vurige karakter om kunt gaan.

Zoals de titel al verklapt gaat het hier inderdaad om een Audi S3 met liefst 600 pk. Volgens de verkoper is de unieke auto omgebouwd door een “echte liefhebber”. De beste man heeft zijn Audi door de jaren heen regelmatig bij de haren gegrepen. Als we kijken naar de specificaties, dan lijkt hij zich niet te hebben ingehouden. De 1,8-liter vijfcilinder is uitgeboord tot 2,2-liter, maar dat is lang niet alles. Naast het uitgeboorde blok behoren o.a. een een dikke turbo van BorgWarner, een motorsport krukas, koppakking en een extra waterkoeler tot de aanpassingen. Een grote intercooler, high-flow oliepomp en een nieuw uitlaatsysteem mogen we eveneens tot de upgrades rekenen. Dankzij een programmeerbare ECU kan het vermogen opgeschroefd worden tot maximaal 1.000 pk.

Om het rappe gevaarte in bedwang te houden heeft de “echte liefhebber” het complete onderstel vervangen met onderdelen van KW. De auto tot stoppen brengen doe je met remschijven van Zimmerman en blokken van Ferodo. In de Audi S3 vinden we een stel kuipstoelen en een racestuur, om de rijervaring nog extra te verbeteren. De auto rolt op 18″ velgen van Porsche.

De krachtige Audi S3 staat momenteel te koop voor de niet onsmakelijke prijs van 18.900 euro. Dit is niet zozeer een verrassing, aangezien de wagen ongeveer 240.000 kilometer op de teller heeft staan. Durf jij het aan?

Met dank aan Chris voor de tip!