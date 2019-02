Autoblog advies: elegante youngtimer coupé investering

Relaxed en stijlvol cruisen voor een fractie van de prijs.

Het was altijd een lang gekoesterde droom van Pieter. Een chique coupé op de inrit. Zijn vader had vroeger ooit een Audi 100 S Coupé en jaren daarna een Volvo 780 Coupé. Het nadeel: de Audi verkocht hij in de jaren ’80 en de Volvo in de jaren ’90. Niet echt op het hoogtepunt qua waarde van de auto’s. Pieter wil het nu precies andersom doen. Hij rijdt op dit moment zakelijk een Volkswagen Golf GTE. Een auto waar hij erg over te spreken is.

Echter, die auto gaat er binnenkort uit voor een nieuwe leaseauto. Dan komen er andere voorwaarden om de hoek kijken, zoiets als enorm veel bijtelling betalen. Heeft Pieter daar zin in. In principe is het niet direct een probleem: je kan het van te voren incalculeren. Maar autoliefhebber als hij is, ging hij meteen nadenken. Als je dan toch meer gaat betalen voor de privékilometers, waarom dan niet meteen iets leuks?

Het liefst heeft Pieter een relatief grote coupé. Eentje met voldoende vermogen, maar vooral heel erg veel luxe. Hij wil graag een youngtimer, maar niet vanwege de fiscale voordelen. De auto’s uit die periode spreken hem verreweg het meeste aan. Daarbij zijn auto’s uit de late jaren ’90 en de vroege jaren ’00 nu voor veel mensen ‘oude auto’s’, terwijl een eventuele klassiekerstatus op de loer ligt.

Dit zijn de wensen en eisen van Pieter in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Volkswagen Golf GTE, Peugeot 208 GTI Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 13k(mag iets meer als het echt bijzonder waardevast is) Jaarkilometrage: Zo'n 10 tot 15k per jaar Brandstofvoorkeur: Enkel benzine. Geen diesel of LPG. Reden aanschaf andere auto: Hogere bijtelling nieuwe auto, dan meteen wat leuks gaan rijden Gezinssamenstelling: Wij zijn met zijn vieren, maar ik rijd er voornamelijk alleen in. Voorkeursmerken /modellen: Volvo, Audi. Maar mag ook zeker wat anders zijn. No-go modellen / merken: Aziatisch ben ik geen fan van

No-go: Pieter is absoluut geen fan van Japanse auto’s. Ja, de betrouwbaarheid spreekt boekdelen, maar Pieter is niet zo’n fan van ‘The Fast and The Furious’-franchise. In het budget vallen auto’s als de Mazda RX-8, de enige échte vierdeurs coupé met een briljant onderstel en aparte motor. Dan zijn er nog achterwielaangedreven Nissans als de 200SX (S14) en 350Z (S15). De 200SX is bijna niet te vinden in originele staat en echt een pareltje voor het oog is het ook niet. De 350Z is daarentegen wél de moeite waard. Alhoewel het vooral een heel erg sportieve auto is met opvallende looks. Het interieur is niet verfijnd, evenals de rijeigenschappen. Wat je eventueel wel kan overwegen is een import Skyline Coupé 350GT of nog beter, de identieke maar linksgestuurde Infiniti G35. De laatste die iedereen over het hoofd ziet is de Honda Accord Coupé. Dat was een zeer waardig alternatief op de coupé die we zo gaan noemen.

Volvo C70 T5 Prestige

€ 11.950

2002

80.000 km

Tsja, als je vader een 780 Coupé heeft gehad, is de Volvo C70 een logische opvolger. Je ziet bij deze auto een behoorlijke tweedeling in aanbod. Gebruikte exemplaren met twee, drie of meer ton op de teller en duidelijke gebruikssporen, of exemplaren met relatief weinig kilometers waar uitstekend voor gezorgd is. We vonden in het budget verschillende T5’s met ruim minder dan een ton op de klok. De T5 is degene die je moet hebben, die wordt door kenners omschreven als het meest betrouwbare blok. Toevallig is het ook de sterkste. Ondanks de 240 overduidelijk aanwezige paarden is dit absoluut geen sportieve auto. Gevoelsmatig zit je relatief hoog en is het chassis vooral ontwikkeld om lekker rechtuit te cruisen. Dat doet ‘ie dan wel weer met verve. De automaat past daar prima bij, maar als je wil zijn er exemplaren te vinden met een handbak.

Peugeot 406 Coupé 3.0 V6 Pack

€ 11.000

2004

30.000 km

Nee, wil je een auto die een stuk sportiever is, kijk dan eens naar een Peugeot 406 Coupé. Deze zijn aanzienlijk lichtvoetiger dankzij een lager gewicht en een hoogwaardiger onderstel en directere besturing. Het knappe is, dat het comfortniveau even goed is. Peugeot was in de jaren ’90 een absolute grootmeester qua ondersteltechniek. Het Pininfarina-koetswerk is nog even fraai als tijdens de introductie, 21 jaar geleden (wat worden we oud, he?). Bij het interieur is wel te zien dat de 406 uit 1995 komt en het destijds geen premium-aspiraties had: dat was van redelijke kwaliteit en matig design. Gelukkig zijn de latere 406 Coupé’s gezegend met veel lapjes extra leder en stripjes aluminium, wat de feestvreugde enigszins verhoogd. De 3.0 V6 is een prima motor. Bovenin voel je echt wel dat er meer dan 200 pk voorhanden is en het geluid is niet voorhanden, maar er zijn meer bijzondere zescilinders te verkrijgen.

Alfa Romeo GT 3.2 V6 Distinctive (937C) ’04

€ 12.250

2004

90.000 km

Zoals in deze Alfa Romeo bijvoorbeeld. Deze auto wordt, op positieve wijze, gedomineerd door zijn zescilinder. De Busso 3.2 V6 is een waar pareltje en levert in dit geval zo’n 240 pk. Meer dan hetgeen de voorwielen kunnen verwerken. Dat is de reden waarom veel GT’s achteraf voorzien zijn door een ‘Q2′-sperdifferentieel. Sowieso is de GT een auto die door liefhebbers af en toe wordt gemodificeerd. Dat hoeft niet erg te zijn, zo lang maar duidelijk is dat het goed gedaan is. Het interieur is standaard 156, maar met die leren sportzetels is er weinig reden tot klagen. De Bertone-looks worden niet zo mooi oud, gek genoeg. Qua betrouwbaarheid is het wel even opletten. Motorisch zijn die V6’en wel aardig, misschien zelfs de meest verstandige keuze qua benzine. Maar het chassis moet wel goed naar gekeken worden. Deze auto’s kunnen roesten, met name de veerschotels willen nog wel een wegrotten. Ook subframes en dorpels zijn niet vrij van Het Bruine Spook.

BMW 325 CiA Executive (E46/2)

€ 11.800

2004

55.000 km

Tweedehands BMW coupé’s uit deze periode laten zich op twee manieren omschrijven: faux-M3’s of seniorenmobielen. Het zijn juist de exemplaren uit de tweede categorie die je graag wil bemachtigen. Je weet wel, een E46 Coupé in het donkerrood, donkergroen of donkerblauw met beige bekleding en houtinleg. Zo eentje die al 16 jaar lang van het zelfde baasje is en aantoonbaar weinig gelopen heeft. Klinkt net even wat beter dan een flink verspijkerde 318 M-Sport ‘M3-Uitgevoerd’ met 17 eigenaren en een dubieuze bodykit. De perfecte gewichtsverdeling en achterwielaandrijving zijn niet alleen een goed recept voor sportieve rijeigenschappen, maar zorgen voor een hoge mate van rust aan boord. Een koets die keurig beweegt en nul aandrijfreacties in het stuur. De zeer gecultiveerde zes-in-lijn draagt daaraan bij. Het enige nadeel van dit motorconcept is dat er onderin niet heel veel trekkracht voorhanden is.

Lancia K Coupé 3.0 (838)

€ 12.000

1999

60.000 km

Als je echt een aristocratische auto wil hebben, dan is dit de beste keuze die je kan maken. De auto is vreselijk opvallend onopvallend. Werkelijk niemand gaat omkijken naar dit bijzondere schepsel. Het is echter wel een bijzondere auto. In feite is het een Lancia K(appa), maar dan met een korter chassis en een uniek koetswerk. Gek genoeg doet de auto denken aan een soort kleine Bentley Continental R uit dezelfde periode: niet sportief, maar wel bijzonder. Qua rijeigenschappen was het voor de ingenieurs van Lancia duidelijk waar het naartoe moest: zo veel mogelijk comfort. Ondanks dat de Kappa dat uitstekend doet, stuurt de auto bijvoorbeeld aanzienlijk beter dan de Volvo C70. De motor is wederom een Busso V6, ditmaal met 204 pk. Deze is gekoppeld aan een vrij hopeloze en ouderwetse automaat. Een handbak is mogelijk, maar dan moet je het doen met de snellere en hitsigere vijfcilinder turbo.

Mercedes-Benz CLK 320 Elegance Aut.

€ 13.450

2002

40.000 km

Als er een merk is dat een categorie als deze begrijpt, dan is het Mercedes-Benz wel. De Duitsers zijn al decennialang zeer bedrijvig in het bouwen van elegante en comfortabele coupé’s. Daarbij is het wel zaak, net als bij de BMW, om de ‘kermis-klanten’ over te slaan. Auto’s waarbij de imitatie-Lorinser velgen en fake AMG-badges belangrijker zijn geweest dan het vervangen van de distributie moet je vooral overslaan. Gelukkig zien we ook hier in deze prijsklasse veel ‘oude lullen’-uitvoeringen. Die omschrijving is een groot compliment, want die wil je hebben. In het budget kun je kiezen uit een C208 en C209 generatie. Wij zouden altijd gaan voor de latere variant. Die doet alles beter, eigenlijk. Met name het interieur is een stuk hoogwaardiger. De auto is verrassend snel op de Autobahn. Waarschijnlijk zal het te maken hebben met gunstige versnellingsbak verhoudingen en een gunstige aerodynamica, maar de manier hoe deze auto boven de 200 km/u rijdt, is verrassend.

YOLO: Renault Avantime 3.0 V6 Dynamique

€ 10.000

2002

50.000 km

Als er één coupé is waarbij sportiviteit werd overgeslagen is het wel de Avantime. Ondanks dat deze auto kwam in een tijd (zo ongeveer) dat het illustere Franse merk zijn rentree in de Formule 1 maakte, heeft deze auto niets sportiefs. Dat komt al door de basis van de auto: die is van een Espace III. Daarop is een kunststof koetswerk gemonteerd met twee gigantische deuren. Deze deuren zijn zó groot, dat er twee verschillende scharnierpunten zijn. Om te cruisen zijn het geweldige auto’s: je zit heel erg hoog en overal is glas, behalve als je moet inparkeren, dan kom je er achter dat de dode hoek immens is. De motor is prima, maar snel is de auto absoluut niet. In het budget zijn er zeer fraaie exemplaren te vinden. Wees er snel bij, want links en rechts zien we ze al behoorlijk prijzig worden. Zeker exemplaren met weinig kilometers. Laat je niet misleiden door ‘V6 dynamique’: de Avantime is snel noch dynamisch.

