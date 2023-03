Fabrieksnieuwe Bugatti Veyron is écht fabrieksnieuw

Bugatti heeft altijd een manier om geld te verdienen, nu met een fabrieksnieuwe Bugatti Veyron.

Het idee van Bugatti was nooit om te concurreren met andere automerken. Het was vooral bedoeld als een uithangbord van Volkswagen. In plaats van een paar seizoenen Formule 1, koos men ervoor om het geld te verbranden met het Veyron-project. In plaats van drie seizoenen achteraan mee te hobbelen, kon Volkswagen zo jarenlang in de schijnwerpers staan met hun rijdende paradepaardje. Bijna elk exemplaar van de Veyron is waarschijnlijk de revue gepasseerd.

Dat wordt nu alleen maar waarschijnlijker, want Bugatti laat nu ook de okazies voorbij komen. Nou ja, okazie… Die term is niet helemaal correct, want de auto is nog van de eerste eigenaar. Uiteraard komt de beste man uit Dubai en heeft hij een complete collectie aan Bugatti’s. We hadden niet anders verwacht.

Fabrieksnieuwe Bugatti Veyron

De wee Bugatti’s waren namelijk niet helemaal naar wens. Beide een Veyron. Ze waren al wat ouder en we hopen ook dat er flink mee gereden is. Daar zijn ze immers voor bedoeld. De eigenaar koos ervoor om de auto’s helemaal nieuw te maken! Bugatti heeft namelijk een hele hoop poetsmiddelen gekocht op aliexpress en met een flinke marge lappen ze je oude Bugatti op. Oh, eh, nee. Het is juist het tegenovergestelde. Bugatti gaat namelijk extreem premium te werk.

Het programma heet ‘La Maison Pur Sang’, ofwel het ‘huis voor volbloeden.’ De Bugatti’s in kwestie, een Coupé en een Grand Sport, werden verscheept naar Molsheim, het hoofdkwartier van Bugatti. Daar stripte Bugatti vervolgens de auto’s en bouwden ze beide opnieuw op. Elk onderdeel dat niet helemaal 100% was, is vernieuwd.

Meteen even nieuwe configuratie

Tegelijkertijd kon de eigenaar nog een paar verzoekjes plaatsen en dat heeft hij dan ook gedaan. Zo was zijn Bugatti Veyron Coupé two-tone grijs met een cognac interieur. Dat is nu two-tone blauw (Black Blue M en Blue M) met en Havanna-kleurig interieur. De Grand Sport behield zijn grijze lak, maar kreeg ook een nieuw interieur: Magnolia.

Het voordeel van deze modificaties is natuurlijk dat je het gevoel hebt van een nieuwe auto. Dat niet alleen, omdat je het bij Bugatti La Maison Pur Sang laat doen, krijg je alle documenten erbij. Dat helpt natuurlijk wel voor de restwaarde, ook niet onbelangrijk. Daarbij wil je dat alles 100% is en niet 99%. Prijzen zijn niet bekend, maar reken op een flinke som als je een fabrieksnieuwe Bugatti Veyron wenst.

Meer lezen? Dit zijn de duurste nieuwe auto’s ooit geveild!