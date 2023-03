Nieuwe 911 GT2 RS krijgt hybride aandrijflijn

De nieuwe GT2 RS krijgt een hybride aandrijflijn.

De Porsche 911 het Zwitserse zakmes onder de sportwagens. Het aantal smaakjes is namelijk niet meer te tellen. Van een eenvoudige Carrera tot een super-de-luxe Turbo S en van een rauwe 911 GT3 RS tot een 911 Dakar: het kan allemaall. En dan is er ook de Sport Classic, Carrera T, GTS en ga zo maar door.

Maar er komt dus nog een smaakje aan: de nieuwe 911 GT2 RS. Die staat sinds de 997-generatie op het programma en het is simpelweg gezegd de bruutste 911. Het is een combinatie van een GT3 chassis met een opgefokte motor uit de 911 Turbo en enkel achterwielaandrijving. Dat klinkt een beetje eng en weet je, dat is de GT2 RS ook.

Nieuwe 911 GT2 RS

Of beter gezegd: wordt. Want op dit moment is het model niet in productie, maar volgens Autocar gaat ‘ie er komen. Dat hebben ze vernomen van bronnen binnen Porsche.

Op zich is het geen vreemde gedachte, want de 911 GT2 RS was er ook bij de 997 en 991. In beide gevallen was het (bijna) de afsluiter van de generatie. Niet veel later kwam namelijk een nieuwe 911.

Bijzonder is de aandrijflijn. Want jij en ik verwachten natuurlijk de motor uit de 911 Turbo met een beetje meer pep en Brabantse kwaliteitssnuif in de Naca-ducts. Dit moet zorgen van een vermogen van ‘meer dan 700 pk’. Ja, nogal wiedes! De 991 GT2 RS had al 700 pk. De techniek komt bij Porsche zelf vandaan.

Ze gaan namelijk de hybride setup van de Porsche 919 Le Mans-racer gebruiken. Althans, het elektrische gedeelte. De 4.6 liter V8 uit de 919 zal niet in de 911 belanden. Uiteraard zal de verbrandingsmotor de zescilinder boxermotor blijven.

Setup

Het zal overigens geen plug-in hybride worden, of een reguliere hybride. Nee, de elektrificatie is heel erg mild. Tussen de motor en de transmissie zal een elektromotor zitten. Deze ondersteunt de zescilinder met name bij het wegrijden.

Wel grappig, de 992 GT2 RS zal luchtgekoeld zijn! Niet de motor (die is vloeistofgekoeld), maar het accupakket. Deze worden zo laag mogelijk geplaatst achter de voorstoelen. De accu kun je laden door rem-energie te regenereren of via de motor.

Porsche kiest voor deze oplossing omdat het vrij effectief is, zonder al te grote nadelen. Er is geen enkele auto waarbij de PHEV beter rijdt dan de gewone versie op benzine vanwege het enorm hoge gewicht. Althans, wij kunnen er geen bedenken.

Porsche wil namelijk het extra gewicht ten opzichte van de GT3 RS beperken. De GT2 RS mag namelijk niet meer dan 100 kg zwaarder zijn. De Porsche 911 GT2 RS komt in 2026 op de markt en zal dan het einde inluiden voor de 992-generatie, dus ná de facelift.

