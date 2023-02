Dit zijn de duurste nieuwe auto’s ooit geveild

We zetten de nieuwe auto’s op een rijtje die voor recordbedragen onder de hamer zijn gegaan.

Om een enorme berg geld op te brengen op een veiling heeft een auto meestal een iconische status nodig. En doorgaans gaan er een paar decennia overheen voordat een auto zo’n status heeft. Toch zijn er zo nu en dan ook splinternieuwe auto’s waar belachelijk veel geld voor wordt betaald. Dat zagen we vorige week met de Bugatti Chiron Profilée. Dat werd de duurste nieuwe auto ooit geveild. Reden om eens te kijken welke gloednieuwe auto’s er nog meer voor enorme bedragen geveild zijn.

1. Bugatti Chiron Profilée

€9,8 miljoen

De nummer één weten jullie al: dat is dus de Bugatti Chiron Profilée. Dit is in feite een Chiron Pur Sport, maar dan met een ducktail. Het was de bedoeling om er meerdere van te bouwen, maar het bleef uiteindelijk bij dit ene exemplaar. Dat verklaart de torenhoge opbrengst op de veiling. De hoogste bieder telde €9,8 miljoen neer voor deze Chiron.

2. LaFerrari Aperta

€8,3 miljoen

Ferrari deed het eerder al met de Enzo en de dichte LaFerrari: één extra exemplaar bouwen en die veilen voor een goed doel. Hetzelfde gebeurde met de LaFerrari Aperta. De oplage was 209 stuks, maar Ferrari bouwde toch nog een nummer 210. Deze kreeg een unieke livery. De auto werd geveild voor een monsterbedrag van €8,3 miljoen. Dat is veel meer dan de auto waard is, maar de opbrengst ging naar een goed doel.

3. LaFerrari

$7 miljoen

Een jaar eerder bouwde Ferrari ook nog één extra LaFerrari coupé: nummer 500. Deze had eveneens unieke striping, al was het wat subtieler. Italië was dat jaar (we hebben het over 2016) getroffen door een zware aardbeving, dus de opbrengst ging naar de wederopbouw van het gebied. Het ging om een bedrag van 7 miljoen dollar, wat met de toenmalige koers neerkwam op zo’n 6,2 miljoen euro.

4. Bugatti Chiron

$3,8 miljoen

Er zijn meerdere Chiron’s geveild voor torenhoge bedragen, maar die waren niet allemaal splinternieuw. Deze zwarte Chiron was dat wel. Dit was de eerste Bugatti Chiron voor de Amerikaanse markt. De auto werd geveild met 250 mijlen op de teller, maar dat waren allemaal testmijlen. De Chiron werd in New York afgehamerd voor 3,8 miljoen dollar.

4. Chevrolet Corvette Z06

$3,6 miljoen

Deze had je misschien niet zien aankomen, maar op nummer vijf staat een Corvette. In de VS is het gebruikelijk om niet de laatste auto te veilen voor een goed doel, maar juist de eerste (VIN 001). Dat gebeurde ook met de nieuwe Corvette Z06. Het eerste exemplaar werd vorig jaar geveild voor een bedrag van 3,6 miljoen dollar. Dat is ongeveer 33 keer de normale nieuwprijs. Saillant detail: veel van de VIN 001-auto’s worden gekocht door dezelfde persoon, Rick Hendrick. Hij kocht ook onder meer de nieuwe Honda NSX, de eerste Camaro ZL1 en de eerste Ford GT Heritage Edition voor torenhoge bedragen. Die wél van de belasting afgetrokken kunnen worden.