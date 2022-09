Occasionlabel Bugatti is officieel een dingetje

Met zoveel verkochte hypercars is het handig om een goed Bugatti occasionlabel te hebben.

Heel vroeger was het heel simpel. Je had een nieuwe auto en alles dat gebruikt was, was een grote gok. Auto’s ging veel minder lang mee en konden na een paar jaar al flink gaan roesten. Een auto van meer dan tien jaar oud in de jaren ’70 was best zeldzaam. Tegenwoordig zijn er zat auto’s uit de jaren ’90 die nu nog vrolijk rond kachelen.

Er zijn dus zat goede tweedehands auto’s. En in veel gevallen hebben merken een ‘okazie-label’. Als een tweedehands (ofwel ‘pre-owned’) auto nog aan een aantal eisen voldoet qua leeftijd, kilometers en technische staat, kan de dealer deze met het occasionlabel aanbieden. Zo heeft de klant maximale zekerheid en kunnen dealers auto’s nogmaals verkopen.

Occasionlabel Bugatti

Meestal is het een fenomeen dat je ziet bij volumemerken, niet bij niche-spelers. Toch is dat wel wat het nieuws haalt vandaag. Bugatti heeft namelijk een occasionlabel! Er zit meer logica achter dan je zou denken. Net als bij Maybach bijvoorbeeld destijds, kan Bugatti zo een gedeeltelijk de markt bepalen.

Er zijn niet zoveel Bugatti’s verkocht. Dus bij alle Bugatti’s die via Bugatti verkocht worden kan Bugatti de prijs bepalen. Bij volumemerken gaat dat niets uitmaken, maar met die tientallen Bugatti-occasions die er wereldwijd staan, wel. Dat zegt Bugatti er overigens niet bij.

Nee, wat Bugatti zegt van hun occasionlabel is dat je ook hier maximale zekerheid krijgt en dat is eigenlijk wel een lekker idee als je een uiterst complexe zestiencilinder hypercar koopt.

Als het gaat om een Veyron, krijg je garantie op alle mechanische en elektrische onderdelen, evenals de kosten van onderhoud en werkuren. Al die zekerheden heb je ook bij de Chiron, plus het feit dat je zelfs garantie krijgt tegen corrosie en slechte lak.

Imitatiespul?

Nog een voordeel voor de klant – en dit is waarschijnlijk de reden dat je altijd een Bugatti via Bugatti wil kopen – is de dekking. Het maakt niet uit bij welke Bugatti-dealer je de auto hebt gekocht, de garantie is overal ter wereld geldig.

Dus als je in Californië de auto koopt en vervolgens in Abu Dhabi te maken krijgt met een piepje in het dashboard, regelen ze het daar voor je.

Dan zijn er nog een paar kleine dingetjes om rekening mee te houden. De garantie is 1 jaar geldig en geldt alleen als je de auto in onderhoud hebt bij een officieel Bugatti-servicepunt. Die hebben een speciaal programma voor de onderhoudsbeurten, onder de noemer Passeport Tranquillité.

Alle onderdelen moeten (uiteraard) ook origineel Bugatti zijn. Op die onderdelen krijg je overigens 2 jaar garantie. Nu vragen wij ons alleen af: bestaat er zoiets als imitatiespul voor Bugatti’s?

Meer lezen? Dit is het mega-grote Bugatti Veyron-overzicht!