Fabrieksnieuwe Pagode schittert in Laren

De prachtige klassieker komt gewoon buiten in de winter.

Het mooie van Laren is dat je niet alleen dikke Range Rovers en moderne supercars tegenkomt, maar ook klassieke pareltjes. Daar is het nu niet in het seizoen voor, maar kwam spotter @joosstra een hele fraaie klassieke Benz tegen.

We kijken hier naar een W113, oftewel de Pagode. De auto is momenteel voorzien van de hardtop – het is ten slotte winter – dus we kunnen meteen zien waar de auto zijn naam aan te danken heeft. Dat is natuurlijk het gebogen dak wat uniek is voor de hardtop. Als je softtop ook deze vorm heeft is er iets niet in orde.

Zes-in-lijn

Het gaat hier om de dikste motorvariant van de W113, namelijk de 280 SL. Deze beschikt over een 2,7 liter zes-in-lijn, goed voor 170 pk en 240 Nm aan koppel. Met achtcilinders is de W113 nooit geleverd. Mechatronik heeft wel W113’s voorzien van een moderne V8, maar dat is een heel ander verhaal.

Zo’n W113 is natuurlijk het mooist als er helemaal geen dak op zit, maar de hardtop is fraaier sowieso fraaier dan de softtop. In dit geval levert het ook een leuke two-tone kleurencombinatie op van zwart met wit. Het bruine interieur maakt het af.

Origineel Nederlands

Ook leuk: het betreft een origineel Nederlandse auto, die in 1968 werd geleverd. Volgens de kentekenhistorie is de auto van 1978 tot 2017 in handen geweest van één eigenaar. Bijna 40 jaar lang dus.

Op de foto’s ziet deze Benz er piekfijn uit. En niet alleen op de foto’s. Volgens de spotter ziet de auto eruit als ‘ie net uit de fabriek komt. Waarschijnlijk heeft deze SL dus niet al te lang geleden een restauratie ondergaan.

Dit is een hele gave wagen om zomaar tegen te komen in de winter, en daarmee pakt @joosstra deze keer de Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijke alle foto’s van deze Mercedes op Autoblog Spots!