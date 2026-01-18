Hoera, de bekendste BMW Sharknose bestaat 50 jaar!

Er is één auto die de naam Sharknose eigen heeft gemaakt bij BMW: de 6 Serie E24 viert dat ‘ie 50 jaar oud is!

Het heeft er alle schijn van dat het binnenkort klaar is voor de grote BMW-coupé nadat het merk stopt met de 8 Serie. Terwijl die reeks eigenlijk een beetje raar gelopen is. De 8 Serie volgt twee generaties 6 Serie op en officieus gezien zijn dat slechts de tweede en derde generatie van een BMW 6 Serie. De bijzondere E63-generatie 6 Serie van het Bangle-tijdperk volgde indirect één van de meest herkenbare BMW’s aller tijden op. En die viert feest.

BMW 6 Serie E24

Het betreft dan de allereerste BMW 6 Serie, de E24. Een auto die eigenlijk ‘gewoon’ bedoeld was om de grote coupé te zijn van BMW in een tijd dat coupés belangrijk waren. Hij volgde dan ook de vrij gelijkwaardige E9 op, waar hij in grote lijnen ook wel op leek. Maar dan wat langer, ranker en toch door een moderne doch gelijkwaardige versie te gebruiken van het front wat de E24 vrijwel eigen heeft gemaakt. Iemand hoeft maar Sharknose te zeggen, en jij denkt aan deze generatie 6 Serie. Tenminste, die kans is groot.

Het design was afkomstig, zoals vele BMW’s, van Paul Bracq. Vergeleken met de E9 die hij opvolgde was hij ietsje langer en had dus een wat ranker silhouet. Vooral de achterruit die veel schuiner afloopt maakt de omtrek herkenbaar. In het eerste jaar 1976 werd de E24 gebouwd bij Karmann, vanaf 1977 nam BMW zelf de E24-productie op zich in Dingolfing. Net als zijn voorganger wordt de 6 Serie bijgestaan door de term CS, wat toen nog stond voor Coupé Sport. Wat toch wel een indicatie gaf dat BMW voor elke 6 Serie een sportieve insteek beoogde. Elke 6 Serie heette CS, met de meeste versies als CSi om aan te duiden dat er Bosch L-Jetronic elektronische benzine-inspuiting aan het blok toegevoegd was.

Wat betreft die sportiviteit: onder de kap vond je niks anders dan zes-in-lijnmotoren. Sterker nog: in vrijwel elke 6 Serie lag de M30. Dat begon met de 2.8 liter grote 628CSi. Die zat maar 1 pk af van de 630CS, de 3.0 liter grote unit die geen inspuiting maar carburateurs gebruikte. Daarboven zaten nog de 633CSi (200 pk) en de 635CSi (218 pk) voor de standaard 6 Serie. De motor die overal boven zat, die maakte het ietsje specialer.

BMW M635CSi

Voor ons was die te vinden in de BMW M635CSi, zoals de naam al zegt wat er gebeurt als de motorsporttak zijn plasje doet over de 635CSi. Let wel dat M hier nog geen grote marketingmachine was: deze motor moest in de 6 Serie voor de racerij een grote rol spelen. De straatversie kreeg ‘m daarom ook: de M88/3. Qua grootte was deze vergelijkbaar met de M30B35, maar de 3.5 liter grote M88 had een dubbele nokkenas, 24 kleppen (vier per cilinder), Bosch Motronic-benzine-inspuiting en zes individuele gasklephuizen. Qua performance ging je van 218 pk naar 286 pk. Dat was heel wat voor 1984. En het was een bijzondere motor, want de M88 vindt zijn origine in de BMW M1, de eerste en eigenlijk enige BMW-supercar. Een racemotor pur sang.

Subtiel

Ten tijde van de BMW 6 Serie E24 als M635CSi, inmiddels bijna acht jaar na de introductie, was de auto qua uiterlijk ook lichtelijk herzien. Voor de M635CSi waren er nog een paar extraatjes toegevoegd. Vooral de veel opvallendere voorspoiler met mistlampen maakte ‘m herkenbaar, evenals de subtiele lipspoiler achterop. Verder niet zo veel. Je moest dus goed zijn in M-badges spotten, toen het nog geen trend was om die overal en nergens op te plakken. Maar als eentje je voorbij raast en je moeite hebt om ‘m bij te houden, dan zal het wel een M635CSi geweest zijn.

Amerika

Net als vele BMW-modellen werd de 6 Serie E24 iets herzien voor de Amerikaanse markt, met in elke specificatie minder vermogen. Dat gold ook voor de M635CSi, die aldaar M6 heette. In plaats van de M88 kreeg deze de S38B35, een blok dat wel veel deelt met de M88/3 en officieel gezien ook als vervanger geldt (de Europese M635CSi was één van de laatste M88’s). Dit blok leverde iets minder vermogen (256 pk), maar vormde wel de basis voor het blok wat wij te zien kregen in de M5 E34 als S38B36 met 315 pk.

V12 prototype

Nu we toch eens in de BMW E24 6 Serie duiken: er was eens een twaalfcilinder 6 Serie. Ja, echt. Zoals je ziet moest de ranke Sharknose flink verbreed worden en oogt ‘ie nogal lomp. Was BMW dan ooit van plan om deze enorme krachtbron voorin de 6 Serie te lepelen? Nee. Dit was een zeer vroege ontwikkeling van de V12 die pas in 1987 gebruikt werd in de 7 Serie (E32). Toen was al wel het idee ontstaan om een dikke coupé te bouwen met zo’n motor, maar het 6 Serie-platform was daar toch niet ideaal voor. Enter, de 8 Serie (E31), die in vrijwel al zijn versies een dikke V12 kreeg. Toch bestaat er dus een V12-mule op basis van een E24, maar het tast de looks wel op de verkeerde manier aan.

Want dat is toch wel waar je terug naartoe cirkelt als je denkt aan 50 jaar BMW 6 Serie E24. Een meesterwerk in herkenbare eenvoud. Motorsport-techniek, luxe, rijgedrag: de E24 heeft het allemaal. Vijftig jaar later kijken we er toch wel op terug met de gedachte dat BMW in deze periode aan de top stond van de autowereld. Er zijn ruim 85.000 exemplaren gebouwd, waarvan niet eens zes duizend de M6(35CSi) waren.

Een opvolger kreeg de BMW 6 Serie initieel niet nadat BMW het laatste exemplaar bouwde in 1989. Zoals gezegd moesten coupékopers die iets groters dan een 3 Serie zochten, uitwijken naar een 8 Serie (E31). Maar die werd toch echt wel meer gezien als een 7 Serie-coupé dan een 5 Serie-coupé zoals de 6. Pas met de controversiële Bangle-6 Serie keerde de naam terug in 2004 na een sabbatical van 15 jaar. Na twee generaties 6 Serie vloeide deze serie door qua naam naar de opvolger van de BMW 5 Serie GT, maar in geest naar de 8 Serie. Waarvan bekend is dat deze binnenkort zijn laatste adem uitblaast. Of er toekomst is voor de 6 Serie? Dat moet blijken.

Maar dat we terugkijken op 50 jaar BMW 6 Serie ‘Sharknose’ met een goed gevoel, dat lijkt evident.