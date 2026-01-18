Goedkoopste moderne AMG C 63 S op Markplaats heeft al meer dan 100.000 euro afgeschreven!

Is de dikke AMG-gezinsbeuker al interessant genoeg?

Als we BMW mogen geloven, is de power-stationwagon weer volop in trek. De M3 Touring en M5 Touring zouden als warme broodjes over de toonbank vliegen. Het grootste nadeel voor mensen zoals ik (en misschien jij ook): het prijskaartje. Gelukkig zijn er Marktplaats-occasions in dit segment waarvan de waarde al flink is ingekakt.

Tijdens de zoektocht naar de goedkoopste dikke wagons stuiten we op deze Mercedes-AMG C 63 S Estate Edition 1. De Mercedes is helemaal wintersport klaargemaakt dankzij een bijpassende AMG-skibox. Ik moet zeggen: die donkerblauwe kleur staat zowel de AMG als de dakkoffer erg goed.

Specs

Je bent met deze C 63 S Estate uit 2015 binnen een mum van tijd in de bergen. In het vooronder ligt de M177-motor: een 4,0-liter V8-biturbo die 510 pk en 700 Nm naar de achterwielen stuurt. Het sprintje naar de 100 gaat in 4,1 seconden en de topsnelheid is 250 km/u. Schakelen gaat helemaal vanzelf dankzij een zeventraps automaat.

Vanbinnen is de Merc, zoals verkopers dat zo mooi kunnen zeggen, van alle gemakken voorzien. Denk aan sportstoelen en een sportstuur, een head-up display, een Burmester-geluidssysteem, een panodak en ga zo maar door. Ook de optie voor de 360-graden camera is aangevinkt. Voor mij zou alleen Apple CarPlay/Android Auto ontbreken. Afgaande van de foto’s op Marktplaats ziet het interieur er nog behoorlijk goed uit voor zijn ervaring.

Dikke afschrijving!

Natuurlijk zijn er ook wat keerzijden. Naast de dorstige achtcilinder en de bijbehorende belastingkosten staat er nog een terugroepactie open. De bestuurdersairbag kan onbedoeld geactiveerd worden door het ontbreken of niet goed installeren van de massaverbinding van de stuurkolom.

Als je dat hebt opgelost, heb je nog de tellerstand. De AMG is in 2022 pas naar Nederland gekomen. Na meer dan tien jaar en ten minste vijf eigenaren is er 191.559 kilometer mee gereden.

Daarmee heb je wel een groot deel van de afschrijving al achter de rug. Iemand kocht de Mercedes-AMG C 63 S Estate Edition 1 ooit voor 148.504 euro. Nu staat de AMG te koop op Marktplaats voor 34.944 euro. Er is dus al 113.560 euro afgeschreven.

En bij de concurrentie?

Voor de context deel ik ook de prijzen en afschrijving van de grootste rivalen van de C 63 S: de Audi RS4 en de BMW M3. De eerste staat op Marktplaats voor ten minste 32.950 euro terwijl dat exemplaar ooit 129.152 euro kostte. De afschrijving is dus 96.202 euro. De goedkoopste moderne M3 was ooit 117.666 euro en wordt nu geadverteerd voor 34.999 euro. Een afschrijving van 82.667 euro. Een schijntje, toch?