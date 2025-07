Prachtige Mercedes Gullwing landt in Laren

Gewoon tussen een Up en een Tucson.

Als je gaat spotten in de P. C. Hooftstraat kom je vooral veel patsers tegen in foute SUV’s, maar het mooie van Laren is dat je écht gave auto’s tegen kan komen. Van gelimiteerde Ferrari’s tot prachtige klassiekers. Een Mercedes 300 SL Gullwing bijvoorbeeld. Die zul je in de P. C. Hooft niet zo snel tegenkomen.

De moderne SL’s doen de naam Sport Leicht niet zoveel eer aan, maar de 300 SL was nog een raszuivere sportauto. Je zou zelfs kunnen zeggen: een raceauto voor de straat. Voordat in 1954 de Gullwing verscheen, was de 300 SL namelijk een pure racewagen.

De fameuze Gullwing-deuren maakte hun debuut op de raceauto. Dit had te maken met het buizenchassis, wat zo hoog mogelijk moest zijn voor maximale stevigheid. Om te zorgen dat er nog iemand naar binnen paste werden de deuren doorgetrokken over het dak. De Gullwing was geboren.

De 300 SL is een hele chique verschijning, maar vergis je niet: het was destijds wel de snelste auto ter wereld. De Gullwing noteerde een gemiddelde topsnelheid van 242,5 km/u in twee richtingen, en 245 km/u in één richting. Daarmee kun je de meeste moderne AMG’s aardig bijhouden. Die zijn weliswaar begrensd, maar toch… Het vermogen van 243 pk was in de jaren ’50 ook behoorlijk imposant, zeker voor een zescilinder.

Dit specifieke exemplaar dateert uit 1955 en werd in 2021 naar Nederland gehaald. Nu, 4 jaar later, wordt deze Gullwing pas eerst voor in het wild gesignaleerd. Deze auto lijkt dus niet vaak buiten te komen, maar dat is ook te verwachten bij een auto van dit kaliber. We praten hier over een klassieker met een waarde die waarschijnlijk ruim boven de miljoen ligt.

Met deze fraaie spot schrijft @marcel050 deze keer de Spot van de Week op zijn naam. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze Gullwing op Autoblog Spots!