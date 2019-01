Familie neemt afscheid van privécollectie met 160 (!) auto’s

Ooit verzameld door een autoliefhebber. Nu toe aan een nieuw leven.

Een fundament onder automuseums gaat verdwijnen. Zo ervaren wij Nederlanders het vast niet, maar dat is in Tupelo, Mississippi wel anders. Het stadje, waar nota bene Elvis Presley is geboren, moet na jaren van trouw dienst afscheid nemen van het Tupelo Automobile Museum.

16 jaar geleden werden de deuren geopend van het museum. Mensen konden zich vergapen aan de privécollectie van uitvinder en engineer Frank Spain, die door middel van dit museum anderen liet genieten van zijn auto’s. Het was een bijzondere collectie. Niet gericht op de zoveelste Lambo’s, Ferrari’s of Porsches, maar op andere bijzondere auto’s met een verhaal.

In het Tupelo Automobile Museum staan 160 auto’s. Het oudste exemplaar is een replica van een 1886 Benz Patent-Motorwagen. Ook een Dodge Viper met slechts 12 gereden mijlen is te vinden in de collectie. En wat te denken van de Camarovette uit 1983. Een auto die onderdelen combineert van een Chevrolet Camaro en een Corvette.

Spain overleed in 2006. Er is geen reden gegeven voor de sluiting, al zullen er ongetwijfeld financiële motieven zijn. Een museum en al de inhoud draaiende houden is een lastig iets. De auto’s van Spain zijn 13 jaar na zijn overleden nog in familiehanden.

Daar komt dit jaar dus een einde aan. Het museum is nog geopend tot de lente en in april organiseert veilinghuis Bonhams de verkoop van alle auto’s in New York. De auto’s zullen worden verkocht zonder reservebedrag. Dit betekent dat men vrij kan bieden en dat alle auto’s, ongeacht de prijs, gegarandeerd naar een nieuwe eigenaar gaan.