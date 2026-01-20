Het belangrijkste model van het bestverkochte merk in Nederland krijgt een flinke opfrisser

Na vier jaar krijgt deze Kia weer een vakkundig strakgetrokken huidje.

Vind je de bovenstaande kop clickbait of sensationeel? Laat me hem aan je uitleggen. ‘Het belangrijkste model’ zeg ik niet, dat zegt de maker zelf. Die noemt dit het ‘vlaggenschip’. En die maker, dat is Kia: het merk dat meer auto’s in 2025 in Nederland verkocht, dan welk ander merk dan ooit. En die opfrisser, die slaat dan weer op het nieuws uit Zuid-Korea.

In het land van oorsprong meldt Kia namelijk dat de Niro, die momenteel in zijn tweede, alweer vier jaar durende, generatie zit, een facelift krijgt. Die opfrisser komt op een goed moment voor de Nederlandse verkopen. Waar de Niro vorig jaar op de Model Y na de bestverkochte auto van Nederland was, zakte de verkopen in 2025 wat in: van 10.931 naar 6.292 verkopen. Tevens was het de laatste EV die nog niet voldeed aan de nieuwe ontwerptaal.

Wat is er nieuw aan de Kia Niro na de facelift?

Eén ding is duidelijk: na de renovatie gaat de Niro wel mee in de EV-designvoorschriften. Je ziet het vooral aan de nieuwe koplampen. Aan de zijkant vinden we nieuwe sierdelen onder de deuren en 18-inch lichtmetalen velgen met een nieuw en herkenbaar ontwerp. Achteraan is de achterklep wat verbreed en sluiten de achterlichten aan op de daklijn. Onderaan maken een nieuwe bumperpartij en een bredere beschermplaat het plaatje af.

Binnenin blijft de basisindeling herkenbaar. De bestaande designidentiteit blijft, maar dan met panoramisch gebogen 12,3-inch scherm waarin zowel het digitale instrumentenpaneel als infotainment zijn geïntegreerd.

Kia houdt de technische details nog even achter de hand. Met de foto van de bips van de vernieuwde Niro weten we wel al dat er een hybride optie blijft. Wie inzoomt op de rechterheup van de auto ziet een HEV-badge zitten. Meer informatie — inclusief uitvoeringen, specificaties en prijzen — wordt in maart gedeeld, aldus Kia.