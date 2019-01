Deze saaie Audi is cooler dan het ultieme wintersportkanon

Zelfs @jaapiyo vindt dit, waarschijnlijk.

Als er één auto populair is geweest de afgelopen jaren, dan is het de Audi RS6 wel. Het is bijna de standaard keuze in lijstjes voor de ideale garage: een RS6 als dagelijkse auto. Ook op AutoJunk is de RS6 Avant een van de meest populaire auto. Alleen al voor de laatste generatie zijn er 32 pagina’s volgeschoten met het AWD-kanon uit Neckarsulm. Maar eigenlijk koestert ondergetekende een grondige antipathie jegens de RS6 Avant. Laten we heel eerlijk zijn: het ding is ordinair.

Vroeger, toen Audi’s nog understated waren, was de RS6 een coole auto. Niet beter dan een M5, wel cooler. Bij de C7-generatie ligt het er gewoon te dik bovenop. Iedere kip ziet (en hoort) dat het een snelle auto is, daarmee daalt de auto op ‘de ladder des koelheid’. Gelukkig had Audi een andere aanbieding in huis, namelijk de S6. Er zijn een hoop overeenkomsten tussen de Audi S6 en RS6: een geblazen V8, een automatische transmissie en vierwielaandrijving. Als we kijken op AutoTrack.nl, wat is dan het goedkoopste exemplaar?

En dus niet zomaar een uitvoering, maar de S6 in vierdeurs uitvoering. De S6 Avant komt veel meer voor, maar is minder cool. Een S6 in ‘limousine’-uitvoering dus, wat Audi-taal is voor ‘sedan’. Sowieso is Audi-taal lastig te verstaan. Denk aan de voorbeelden ‘dynamiek’ (NL: onderstuur) en ‘benzine-verbruik’ (NL: olieverbruik). Genoeg gebashed, er is namelijk voldoende wat wél aanspreekt.

Ten eerste de prijs, voor de prijs van een redelijke GTI heb je een niet al te oude vierdeurs sedan met een 420 pk sterke V8 en vierwielaandrijving. Over die 420 pk, dat is standaard. Uiteraard is het mogelijk om de 4.0 V8 te kietelen naar meer power, zelfs 600 pk behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard wordt er geschakeld met een automaat (S Tronic).

Qua uitrusting kom je ook niet veel te kort: zo heeft de auto de optionele sportkuipen. Alleen dat ‘Carbon’-inleg heb ik nooit begrepen. De auto weegt twee ton, een sierstripje gaat écht niet helpen. Het grootste voordeel stond waarschijnlijk niet in de folder: de auto ziet er nauwelijks sneller uit dan een standaard-A6. Zelfs de aluminum-kleurige buitenspiegels vallen niet op door de zilvergrijze lak. Zelfs de badge achterop ontbreekt. Nice. De advertentie kun je hier bekijken.