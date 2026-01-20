Porsche komt met een nieuwe uitvinding: bladveren

Porsche neemt iets eenvoudigs en maakt het complex en daarmee beter.

Terwijl de rest van de auto-industrie druk bezig is met de nieuwste batterijen, AI-rijassistenten en schermen die je nog net niet in de bioscoop vindt, bedacht Porsche dat het misschien wel eens een goed idee was om een oude technologie opnieuw uit te vinden. En nee, we hebben het hier niet over het wiel, maar over bladvering.

Van Corvette naar Stuttgart

Een van de merken die hier lang aan vasthield was Chevrolet. Jarenlang werden het merk uitgelachen omdat de Corvette bladveren gebruikte. Iets wat destijds niet positief uitpakte voor de wegligging van de sportwagen. Inmiddels is dat hoofdstuk natuurlijk afgesloten met de komst van de C8, wat het extra vreemd maakt dat juist nu Porsche denkt: hé, dat is eigenlijk zo gek nog niet!

In de zomer van 2024 diende de Duitse autobouwer een patent in, dat begin 2026 officieel werd gepubliceerd. En je raadt het niet, maar daarin spelen bladveren een hoofdrol. Voordat jullie denken dat Porsche weer teruggaat naar enkel bladvering, nee natuurlijk niet. De bladvering zal wel gebruikt worden maar als onderdeel van een ingenieus geheel. Porsche combineert ze namelijk met onafhankelijke wielophanging, schokdempers, stabilisatoren en verstelbare draagarmen. Kortom: dit is geen onderstel voor een tractor, maar serieuze hightech vering met een heerlijk retro sausje. Vet.

Lager, compacter, slimmer

Waarom Porsche zich ineens weer bezig houdt met bladveren? Eigenlijk best simpel: ruimte. Bladveren nemen namelijk bijna geen verticale ruimte in. Minder hoogte betekent meer vrijheid voor de ontwerpers, betere aerodynamica en zelfs voordelen voor voetgangersveiligheid, omdat zware structuren lager in de auto kunnen worden weggewerkt. Win-win dus!

Daarnaast beschrijft Porsche systemen waarbij elektromotoren en transmissies direct in de wielen zitten. In zo’n layout is elke centimeter goud waard. Het gebruikmaken van bladveren schept ruimte voor aandrijfdelen, zonder dat de rij-eigenschappen om zeep worden geholpen. Tenminste, dat is het idee.

Verstelbaar zonder luchtvering

Alsof dat nog niet ambitieus genoeg is, voorziet Porsche ook varianten waarbij de stijfheid en rijhoogte actief verstelbaar zijn via elektrische of hydraulische actuatoren. Daarmee zou luchtvering in sommige gevallen dus overbodig worden. Minder complex, minder onderdelen, minder kosten.

Dat klinkt allemaal heel technisch. Maar wat voor ons vooral interessant is: lager zwaartepunt, meer ruimte voor accu’s of motoren en hopelijk een auto die net zo scherp stuurt als we van Porsche gewend zijn.



Een Porsche met bladveren klinkt natuurlijk een beetje als een slechte mop op een verjaardag. Tot je het patent leest. Dan blijkt het eigenlijk een slimme, compacte en mogelijk zelfs sportieve oplossing te zijn voor moderne uitdagingen. Of we straks echt een 911 met bladveren zien, is een beetje de vraag. We weten hoe het vaak gaat met patenten. Maar dat Porsche bereid is om oude technieken opnieuw uit te vinden, staat inmiddels wel vast. En in alle eerlijkheid: als iemand dat goed kan, dan zijn is het Porsche wel.

Bron: Speedme