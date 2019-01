Dit kost de Volkswagen Golf GTI TCR

Er komen 75 exemplaren van de gepeperde GTI naar ons land.

Is een Golf GTI Performance te tam en een Golf R teveel van het goede? Deze GTI TCR moet je keuze gaan zijn, want de Volkswagen gaat het gat tijdelijk dichten tussen de twee. Tijdelijk, want de Duitse autofabrikant bouwt de auto in een gelimiteerde oplage.

Nederland is een Golfjes-land en dus komen er 75 exemplaren beschikbaar voor ons. Of we ons nu speciaal moeten voelen is niet duidelijk. Volkswagen heeft namelijk niet bekendgemaakt hoeveel exemplaren ze exact gaan maken van de GTI TCR. Stel dat er 3.000 stuks komen, dan stellen die 75 natuurlijk niet zoveel voor.

De GTI TCR is de snelste productie-GTI die Volkswagen ooit heeft bedacht. De 2.0-liter TSI turbomotor levert 290 pk. Waar de Golf R met 300 pk beschikt over vierwielaandrijving, moet deze GTI de 290 paarden verdelen over de twee voorwielen. Het sprintje naar de honderd doet de GTI TCR in 5,6 seconden. De topsnelheid bedraagt 250 km/u, of 260 km/u wie het optionele Performance Pakket aanvinkt (2.275 euri).

De Volkswagen Golf GTI TCR kost een dikke 50.460 euro. De auto is te bestellen in de kleuren Pure Grey, Pure White, Tornado Red, Deep Black pareleffect en Oryx White pareleffect.