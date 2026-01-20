Zo duur (of goedkoop) is elektrisch rijden in Nederland

De strijd van de stekkers

Iedereen roept dat elektrisch rijden goedkoop is. En in principe is dat ook wel zo. Tenminste, zolang je niet bij een snellader staat waar de prijs per kilowattuur sneller stijgt dan je humeur in de file. Tijd dus voor ons om de cijfers eens netjes naast elkaar te leggen.

En dan hebben we het niet over WLTP-cijfers die we koppelen aan stroomprijzen. Daar kunnen we nog steeds weinig mee, aangezien we ondertussen allemaal wel weten dat de opgegeven actieradius- en verbruiksdata in de praktijk niet of nauwelijks haalbaar zijn. Het Duitse Autobild zette gelukkig een lijst op met daadwerkelijk door hen bevestigde verbruikscijfers. Als we die gebruiken, kunnen we een realistisch beeld en dus ook kostenplaatje schetsen.

Thuisladen overduidelijk de winnaar

In Nederland betaal je thuis gemiddeld zo’n 0,25 cent per kWh, afhankelijk natuurlijk van je contract, het tijdstip en of je zonnepanelen hebt. Je kunt er dus donder op zeggen dat bij thuisladen de prijs relatief laag is.

Als we de Dacia Spring uit de lijst hieronder even als voorbeeld naar boven halen, kom je bij een verbruik van 16,4 kWh per 100 km en een tarief van ongeveer 0,40 cent per kWh bij publieke laadpalen uit op zo’n 6,50 euro per 100 km. Snelladen langs de snelweg tikt met 0,70 cent– 0,75 cent per kWh al snel 11,50 euro tot 12,30 euro per 100 km aan.

Dacia Spring (16,4 kWh per 100 km) :€4,10

Fiat 500e (16,7 kWh per 100 km) : €4,20

Opel Astra Electric (16,8 kWh per 100 km): €4,25

VW ID.3 Pro (17,3 kWh per 100 km): €4,35

Mercedes-Benz CLA Electric (17,8 kWh per 100 km): €4,45

Tesla Model Y (18,1 kWh per 100 km): €4,55

Mini Cooper SE (18,6 kWh per 100 km): €4,65

Opel Corsa Electric (19 kWh per 100 km): €4,75

Tesla Model 3 Performance (19,2 kWh per 100 km): €4,80

BMW iX1 (19,4 kWh per 100 km): €4,85

Skoda Enyaq 85x (19,5 kWh per 100 km): €4,90

Hyundai Inster (19,8 kWh per 100 km): €5,00

Mercedes EQB 300 4Matic (22,6 kWh per 100 km): €5,70

Renault 5 E-Tech (22,8 kWh per 100 km): €5,80

VW ID.7 Tourer Pro (23,8 kWh per 100 km): €6,05

Audi Q4 45 e-tron (23,8 kWh per 100 km): €6,05

VW ID.3 Pro S (24,7 kWh per 100 km): €6,25

VW ID.4 Pro 4Motion (27,3 kWh per 100 km): €6,90

Genesis Electrified GV70 (28,1 kWh per 100 km): €7,10

Skoda Elroq (28,5 kWh per 100 km): €7,20

Hyundai Ioniq 5 (28,7 kWh per 100 km): €7,25

VW ID.Buzz (30,7 kWh per 100 km): €7,75

Zelfs de grootste, zwaarste en meest vierkante bus rijdt dus met stroom uit huis goedkoper dan een gemiddelde benzineauto. En de Dacia Spring? Die rijdt praktisch op zakgeld en goede intenties.

Publiek laden doet iets meer pijn

Geen eigen laadpaal? Dan betaal je bij publieke laders vaak al rond de 0,40 cent per kWh. Ben jij een grote speler en ga je snelladen langs de snelweg, dan loopt dat op tot 0,70 cent tot 0,75 cent per kWh. En ja, dat voel je. Vooral in je rechtervoet, want daardoor ga je vanzelf een stuk langzamer rijden.

Alles even op een rijtje:

Thuisladen: tussen de €4 en €5 per 100 km

Publiek laden: tussen de €6,50 en €8 per 100 km

Snelladen: tussen de €12 en €15 per 100 km

Snelladen is dus niet goedkoop, maar wel snel. En soms is tijd nu eenmaal geld. Al voelt het op dat moment vooral als allebei.

Vergelijking met benzine

Als we even een gemiddelde benzineauto pakken, laten we zeggen een VW Golf 1.5 TSI. Die verbruikt in de praktijk zo’n 6,5 liter per 100 km. Met een benzineprijs van ongeveer 1,85 euro per liter kom je uit op zo’n 12 euro per 100 km. Zelfs met snelladen zit je daar vaak onder. Thuisladen? Dan lach je de pompbediende vriendelijk toe terwijl je langsrijdt.



Elektrisch rijden in Nederland is dus financieel aantrekkelijk, zolang je thuis kunt laden. Publiek laden maakt het iets minder feestelijk, snelladen maakt het emotioneel ingewikkeld, maar zelfs dan blijf je meestal goedkoper uit dan met benzine. Toch blijf ik voorlopig in mijn auto op dodedinosap rijden.