Bugatti gaat die V16 voorin monteren

Er komt nog een model waarbij Bugatti die V16 voorin gaat plaatsen.

We hadden nooit gedacht gedacht dat de Veyron het begin zou zijn van een lange lijn van hypercars. De auto die min of meer dit segment tot stand gebracht heeft is opgevolgd door Chiron die het recept van de Veyron nauwgezet volgde. Dus een enorm luxe en bizar snelle zestiencilinder hypercar. Na ja, dat zou dat wel de allerlaatste zijn, maar niets is minder waar. Deze week onthulde Bugatti de Tourbillon, wederom een twee ton zware superluxe zestiencilinder hypercar.

Het bijzondere is de motor, een V16 in plaats van een W16. Het hogere management van Volkswagen wilde aanvankelijk een volledig elektrische Chiron-opvolger, maar EV-pionier Mate Rimac stak daar een stokje voor. Volgens de EV-specialist was een verbrandingsmotor een essentieel onderdeel van de beleving.

Maar ja, die W16 quad-turbo unit begon op leeftijd te raken, dus klopten ze aan bij Cosworth. Jazeker, die V16 motor is niet van Volkswagen, maar van Cosworth. Dat is niet erg, ook de hypercars van Gordon Murray hebben een Cosworth-motor onder de kap.

Bugatti met V16 voorin!

Een V16 is minder breed en hoog dan een W16, maar wel aanzienlijk langer. Dat zou betekenen dat het lastig wordt om de motor in een ander type auto te monteren, maar niets is minder waar. Volgens Bugatti-honcho Frank Heyl is het wel degelijk mogelijk. Autocar stelde hem de vraag of de V16 ook past in een auto waarbij de motor voorin komt te liggen.

Bugatti EB112 uit het Artioli-tijdperk.

En wat blijkt: dat kan. Het is mogelijk ‘om wat onderdelen te verplaatsen’ en dan kan de V16 ook in het vooronder liggen van een auto met lange neus. Daar is Bugatti al een hele tijd op aan het broeden, namelijk. Romano Artioli wilde het al in de vroege jaren ’90 met de EB 108 met V12 . Toen Bugatti door Volkswagen werd overgenomen, toonde het aanvankelijk concepts met de motor voorin.

EB118, met 6.3 W18

De EB118 had een 6.3 W18 voorin leggen, maar was qua design een ;rushjob;. VW had Bugatti net gekocht en Girgietto Giugiaro most tijdens de lunch een auto te tekenen die een week later op een autosalon moest staan.

Niet de eerste keer

Voor de Bugatti EB218 kon hij wel iets meer tijd maken en dat was te zien. het was een superluxe sedan die verder ging dan een Rolls-Royce of Bentley.

Bugatti EB218, de überlimo, eveneens met W18

Vervolgens bleef het stil rond een Bugatti met de motor in de neus, totdat de Galibier Concept het levenslicht zag. Deze auto had de W16 van de Veyron voorin liggen. De auto leek het productiestadium te gaan halen, maar uiteindelijk vonden de Hoge Omes van Volkswagen de Galibier ‘niet mooi’ genoeg.

Galibier Concept

Volkswagen probeerde het nog eenmaal met de Bugatti Rembrandt, een project voor een grote luxe Gran Tourer met ook nu de motor voorin. Deze auto zou uiteindelijk nooit getoond worden, want dieselgate gooide roet in het eten (pun intended).

De reden dat om een luxemodel te overwegen, is dat Bugatti op deze manier de kosten van de V16 kan uitsmeren over meerdere modellen. Ook past een Bugatti met extreem dikke verbrandingsmotor voorin bij het merk.