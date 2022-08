Bugatti W16 Mistral: de allerlaatste met W16

Dit is de laatste Bugatti met een W16 en hoogstwaarschijnlijk de laatste auto ooit met meer dan 12 cilinders.

Het is bijna ondenkbaar, maar er worden in deze tijden van downsizing en elektrificatie nog altijd auto’s met 16 (!) cilinders gebouwd. Het megalomane prestigeproject van Volkswagen genaamd Bugatti bestaat anno 2022 gewoon nog steeds.

Toch zijn de dagen van de W16 geteld. De Chiron en alle afgeleiden zijn al uitverkocht. Om de W16 een waardig afscheid te geven komt Bugatti nu met één laatste afgeleide. Ze presenteren vanavond de W16 Mistral, die eerder vandaag al lekte.

De W16 Mistral vertoont veel overeenkomsten met de Divo, maar de X-vormige achterlichten doen weer denken aan de Bolide. Het meest interessante gedeelte is echter het dak. Dat schittert namelijk door afwezigheid.

Daarmee komt er op het laatste moment tóch nog een cabrioversie van de Chiron. Van de Veyron was er al vrij snel een open versie in de vorm van de Grand Sport, maar bij de Chiron bleef die al die tijd uit.

Je zou bijna gaan denken dat een open versie technisch niet mogelijk is, maar nu blijkt het toch te kunnen. Dit was echter niet een kwestie van het dak er afzagen. Bugatti heeft de vorm van de hele monocoque aan moeten passen.

De Bugatti W16 Mistral is wel een cabrio in de meest basale vorm. De auto heeft namelijk überhaupt geen dak. Zelfs geen stoffen dakje voor noodgevallen. Gelukkig regent het niet vaak in Dubai en Monaco, dat scheelt.

De W16 Mistral is voorzien van de krachtigste versie van de zestiencilinder. Waar de Chiron en de Divo 1.500 pk hebben, heeft de W16 Mistral 1.600 pk. Daarmee zit deze roadster op hetzelfde niveau als de Chiron Super Sport 300+.

Die laatste auto wist met dezelfde motor een snelheid van 490 km/u op de klok te zetten, dus de topsnelheid van de W16 Mistral zal ook iets in de richting zijn. Daarmee is het waarschijnlijk de snelste cabrio ter wereld. Alhoewel Hennessey dit gisteren ook claimde over de Venom F5 Roadster. Dat moeten Bugatti en Hennessey (en wellicht Koenigsegg) dus nog even uitvechten.

Van de W16 Mistral worden 99 exemplaren gebouwd. Ondanks het prijskaartje van €5 miljoen (exclusief belastingen) zijn deze allemaal al uitverkocht. Daarmee is de allerlaatste kans om een nieuwe auto met een W16 te kopen dus verkeken.

Een van de 99 exemplaren komt trouwens naar Nederland, zo weet De Telegraaf te melden. Wie de koper is? Dat kunnen we alleen maar raden.