Bugatti vestigt nieuw record: 453 km/u met een cabrio!

Het is maar goed dat testrijder Andy Wallace geen haar meer heeft… Oh nee, hij draagt toch een helm.

Een open hypercar is niet direct een logische combinatie, maar kennelijk is dit wel wat klanten willen. Van hypercars is er namelijk bijna altijd een cabrioversie. Behalve van de Chiron. Van deze auto was er heel lang geen open versie, tot Bugatti op de valreep met de W16 Mistral kwam. Met deze Mistral heeft Bugatti nu een nieuw wereldrecord gevestigd.

Op het testcircuit van Papenbrug heeft de Bugatti W16 Mistral een snelheid van 453,91 km/u genoteerd, waarmee het officieel de snelste cabrio ter wereld is. Het stuur lag in de vertrouwde handen van Andy Wallace, die ook al eerdere records van Bugatti op zijn naam schreef.

Hoewel 453 km/u zeer indrukwekkend te noemen is, kun je met een dichte Bugatti nog een stuk harder. In 2019 klokte Andy Wallace met een Bugatti Chiron Super Sport 300+ een snelheid van 490,5 km/u.

Het record van de snelste open auto lag in handen van Koenigsegg, die in 2017 447,2 km/u reed met een Agera RS. Dat was toen überhaupt de snelste auto ter wereld. Hennessey claimt overigens dat hun F5 Venom Spider harder dan 480 km/u kan, maar dat hebben de Amerikanen nog niet bewezen.

Net als bij de vorige records maakt Bugatti er ook meteen een special edition van, zoals Perridon er ook twee heeft. Deze auto’s kun je herkennen aan de oranje accenten. Het verschil met de vorige edities is dat er van de W16 Mistral World Record Car maar één exemplaar is.

De one-off Mistral W16 World Record Car gaat gewoon naar een klant, maar dat is niet Perridon. De naam van de eigenaar staat al op de zijkant: dat is ene meneer Singh uit India. Dit is een klant die nog nét iets hoger dan Perridon in de rangorde staat bij Bugatti.