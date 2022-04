Feestelijk bommetje: Mercedes-AMG A 35 Edition 55

Als je niet de snelste A-klasse wilt, maar wel een speciale A-klasse.

AMG bestaat dit jaar 55 jaar en dat moet iedereen weten. Een halve eeuw en vijf jaar is natuurlijk ook een hele bijzondere mijlpaal. Zoiets komt maar één keer voor. En wij kunnen het gewoon meemaken.

Mercedes pakt daarom groot uit. Eerder onthulden ze al de gelimiteerde AMG GT Track Series (waar er maar 55 van gebouwd worden) en de G 63 Edition 55. Nu is het tijd voor het volgende feestnummer: de A 35 Edition 55.

Mercedes heeft niet heel veel moeite gedaan voor de A 35 Edition 55. Ze hebben namelijk precies hetzelfde recept toegepast als bij de G 63. Dat betekent dat deze speciale editie vooral te herkennen is aan de striping op de zijkanten. Daar is het AMG-logo in verwerkt.

Mocht wit trouwens niet je ding zijn: de Edition 55 is ook te krijgen in zwart. En als je liever een sedan, pardon… vierdeurs coupé, hebt: de CLA 35 komt ook in Edition 55-trim. Mercedes heeft alleen niet de moeite genomen om daar plaatjes van te delen.

Vanbinnen is de A 35 Edition 55 uitgevoerd in een combi van zwart en rood leer. Verder zijn er diverse rode accenten en een speciaal logo op het stuur. Zelfs als je naar de vloer kijkt wordt je eraan herinnerd dat AMG 55 jaar bestaat. Ook de vloermatten zijn namelijk voorzien van een Edition 55-logo.

Je zou denken dat Mercedes het topmodel pakt voor deze jubileumeditie, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn niet voor de A 45 S gegaan en ook niet voor de A 45, maar voor de A 35. Dat is alsnog geen stakker met 305 pk en 400 Nm koppel. Met de spoiler en de canards is er ook geen gebrek aan uiterlijk vertoon.

Wat de A 35 Edition 55 precies in Nederland gaat kosten weten we niet, maar in Duitsland rekent Mercedes een meerprijs van €12.614. Ter info: voor die meerpijs had je tot voor kort ook een A 45 in plaats van een A 35.

In dat geval zou de keuze zijn: óf 81 pk erbij óf striping en wat rode details. Mercedes bespaart ons echter dit duivelse dilemma, want de A 45 is niet meer leverbaar. De A 45 S nog wel, maar die is 22 mille duurder dan een A 35.