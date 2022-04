Maakt BMW het te bont met deze two-tone M760e?

Vind je de nieuwe BMW 7 Serie te opvallend? Dan heb je deze M760e nog niet gezien.

Een zakensedan mag heel luxe en duur zijn, maar qua uiterlijk moet het wel een klein beetje ingetogen blijven. Althans, dat was vroeger het geval. Een Audi A8 is vandaag de dag niet meer echt discreet te noemen. De vandaag onthulde G70 BMW 7 Serie is al helemaal geen muurbloempje.

Met enorme nieren én gespleten koplampen heeft de nieuwe Siebener een bijzonder uitgesproken design meegekregen. Maar je kunt het nog gekker maken. En daarvoor hoef je niet eens toevlucht te nemen tot aftermarket accesoires. BMW laat zelf ook meteen een extra opvallende uitvoering zien.

Op deze auto lijkt de grille nóg groter, omdat deze is voorzien van de M Performance-bumper en het gedeelte rondom de grille zwart is gemaakt. Deze 7 Serie ziet eruit alsof hij alles wat op zijn pad komt levend verslindt. Ook bijzonder is dat BMW de auto dus af fabriek in two-tone levert. Dat is wel een optie van 12 mille (in Duitsland).

Je kijkt hier trouwens naar de allereerste hybride die BMW uitbrengt met het M-label: de M760e. Deze plug-in hybride combineert een 3,0 liter zes-in-lijn met een elektromotor. Dit levert een totaal van 571 pk en 800 Nm koppel op. Daarmee doet dit slagschip 0-100 km/u in 4,3 seconden.

Daarmee is de nieuwe BMW M760e minder krachtig én minder snel dan de M760Li van de vorige generatie, maar dit is ook niet het echte vlaggenschip. Die eer zal naar de elektrische i7 M70 gaan. Die versie moet boven de 600 pk krijgen en meer dan 1.000 Nm aan koppel. Dat wordt dus de snelste 7 Serie ooit.

BMW levert de M760e gewoon in Europa (het is niet voor niets een hybride), maar dat gaat nog wel even duren. Net als de 750e en de 740d wordt de M760e naar verwachting in het voorjaar van 2023 leverbaar. Dat duurt dus nog een vol jaar.