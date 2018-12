Mercedes-AMG A35: rijtest en video

Koning A45 is dood, leve de kroonprins!

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het?

De junior variant van het AMG-kanon van de baby-Benz. Net als bij de grotere achterwielaangedreven Mercedessen gaat AMG meerdere varianten van de A-klasse maken. Later volgt nog een “echte” A45, voor nu zullen we het moeten doen met de A35. De cijfers maken het onderscheid tussen lauwheet en loeiheet duidelijk: de vorige A45 startte ooit met 360 pk en groeide door naar 381 pk, de A35 heeft 306 paarden. Onder de motorkap vinden we een nieuw ontwikkelde 2,0-liter turbomotor die gebaseerd is op de M 260-viercilindermotor van de nieuwe A-Klasse. Zoals bij vrijwel iedere moderne motor wordt er gebruik gemaakt van een twin-scroll-turbocompressor. Via twee separate uitlaatkanalen in het uitlaatspruitstuk worden de uitlaatgassen naar twee parallel lopende stromingskanalen in de behuizing van de turbocompressor geleid. Het zorgt voor een betere respons bij lage toerentallen en ook de mogelijkheid om meer vermogen bij hogere toerentallen te halen.

Uit het twee liter grote blok peurt AMG zodoende 306 pk en 400 Nm tussen 3.000-4.000 toeren per minuut. Dat zijn, waarschijnlijk niet geheel toevallig, ook waardes die de Golf R en Audi S3 halen uit een tweeliter motor. Met die beide tegenstrevers heeft de A35 gemeen dat vierwielaandrijving standaard is. De kans dat het activeren van de Racestart functie lukte was bij vroegere AMG’s net zo groot als het winnen van meer dan je inleg bij een gemiddelde loterij. Soms kan je geluk hebben, maar er echt van op aan kon je niet. Het gaf wel bovengemiddelde vreugde als het wel lukte, al was die net als bij het winnen van een prijsje meestal van korte duur. In Afalterbach (AMG HQ) hebben ze nog maar eens aan de software gepoetst, wat er inmiddels toe leidt dat de launchcontrol functie wel iedere keer te gebruiken is. Op stroef genoeg asfalt (niet op nat Spaans asfalt dus) moet de A35 dan in 4,7 seconden naar de 100 kunnen sprinten. De topsnelheid is naar goed Duits gebruik begrensd op 250 km/u. Mocht je harder willen, dan zal er gewacht (en doorgespaard) moeten worden op de A45, want er is geen optie beschikbaar om de topsnelheid op te rekken.

Hoe rijdt het?

Mercedes omschrijft de A35 als de eerste toegang tot de wereld van AMG, wat prijstechnisch in ieder geval klopt. Qua hardware, looks en beleving klopt dat ook, maar er is ook een groot verschil met de rest van het AMG gamma. Alleen de A, CLA en GLA zijn gebaseerd op voorwielaandrijvers, de rest van het Mercedes gamma stuurt de kracht in eerste instantie naar de achterwielen. Nu hebben veel van de AMG’s tegenwoordig vierwielaandrijving en zo ook de A35. De baby-AMG krijgt standaard het AMG Performance 4MATIC vierwielaandrijving die de koppelverdeling varieert van uitsluitend voorwielaandrijving tot een verdeling van 50 procent op de voor- en de achteras.

In het weggedrag is ook duidelijk te merken dat de A35 gebaseerd is op een voorwielaandrijver én dat AMG relatief behoudend is geweest in kracht naar de achterwielen sturen. Zelfs in Sport en Sport+ met ESP in Sport of geheel uit is de achterzijde niet op vermogen te provoceren om een stapje opzij te doen, laat staan om een dikke drift neer te leggen. Als je met te veel enthousiasme een bocht induikt en het gas erop houdt, dan resulteert het in veilig (en wellicht wat saai) onderstuur. Door te liften duikt de neus weer netjes naar binnen. Door de boel te provoceren behoort liftoff overstuur wel tot het repertoire, maar daar is bocht uit accelererend niets spannends mee te doen.

Het AMG RIDE CONTROL-onderstel werkt verder erg mooi. Zelfs met de optionele drietraps adaptief verstelbare demping in de hardste stand blijft er nog enige souplesse in het onderstel, de tijd dat sportieve onderstellen vooral hard moesten zijn lijkt daarmee wel weer voorbij.

Zijn er nog minpunten?

Tijdens de persconferentie vertelde de PR meneer enthousiast dat de Duitse prijs onder de 50 mille ligt, waardoor bij alle aanwezige Nederlanders de tranen in de ogen sprongen. Om van die mooie, glimmende gele platen op een A35 te krijgen, moet er minimaal € 66.445 aan het lokale Mercedes-paleis worden gegireerd. Voor € 7.459,65 extra staat de Edition 1 op de stoep en die heeft standaard lekkere spullen zoals het AMG aerodynamicapakket, AMG-nightpakket, 19”velgen in tech gold en wat andere accenten in diezelfde kleur. De carrosseriekleur is altijd het niet zo sprankelende denim blauw. Linksom of rechtsom zijn het stevige prijzen, met dank aan de door jullie gekozen vrienden uit Den Haag.

Killer features?

De looks zijn lekker, maar dat vonden we ook van de gewone A-klasse, hoewel voor een wat ruigere uitstraling het optionele AMG aerodynamicapakket eigenlijk wel een must is. Het pakket is uiteraard ontwikkeld in de windtunnel en omvat een voorbumper met grotere frontsplitter, extra hoogglans windgeleiders en een AMG spoiler aan de achterzijde.

Ook het interieur kreeg ten opzichte van de voorgaande A-klasse een grote upgrade. Het wat lullige fotolijstje met het COMAND systeem heeft het veld moeten ruimen voor twee geile schermen die als het ware één groot scherm vormen vanaf bestuurder tot middenconsole. Op die schermen toveren ze dan weer veel gave dingen, zoals een augmented reality weergave van het navigatiesysteem. In de stad worden op het scherm beelden van de frontcamera getoond waar overheen pijlen van de te volgen route worden getoond. Specifiek voor AMG is AMG TRACK PACE die bij het rijden op het circuit permanent meer dan tachtig voertuigspecifieke gegevens kan vastleggen, zoals bijvoorbeeld snelheid en acceleratie vast. Ronde- en sectortijden worden ook vastgelegd en de respectievelijke afwijking van de referentietijd win rood of groen weergegeven. Eat this Porsche, met je stomme analoge stopwatch op het dashboard, dit is hoe je moderne technologie leuk kan inzetten.

Ook grappig zijn de twee knoppen die tussen de spaken van het stuur zijn geplaatst. Eén ervan is een draaiknop waarmee de AMG-rijprogramma’s kunnen worden gekozen. Op het LCD-kleurendisplay in de knop is het gekozen programma zichtbaar, maar dat is natuurlijk ook al te zien op het dashboard. Unit 2 bestaat uit twee toetsen en weer een LCD-display waarop ook nog eens gedrukt kan worden om van functie te wisselen. Als je de voorgaande zin nog een keer moet teruglezen om te snappen, dan weet je ook hoe handig deze opzet in de praktijk is. Het kan beter, maar het is mooi dat met een knop op het stuur direct de versnellingsbak en andere zaken zijn in te stellen.

Alternatieven

Hothatches met een 300pk+ viercilinder en vierwielaandrijving, daar zijn er tegenwoordig wel wat van. De Audi S3 en Volkswagen Golf R zijn op papier erg vergelijkbaar, waarbij de laatste met de bij de dealer verkrijgbare Akrapovic uitlaat een tandje ruiger en opzwepender is. De A35 is soms nog een tikje te braaf, wellicht iets wat de komende A45 nog gaat oplossen. We hadden stiekem de hoop dat meer fabrikanten de route van de Focus RS zouden volgen en voor een setup van de vierwielaandrijving die tot een meer levendige achterkant zouden leiden.

Na wat uurtjes sturen rees de vraag of ik zelf niet een goede hothatch met voorwielaandrijving zou prefereren. Zeker in Nederland is vierwielaandrijving geen must en kan een robbertje vechten om tractie met een voorwielaandrijver een extra dimensie aan het rijden geven. Qua prijs en positionering staan de lekkere hothaches (Golf, 308, Leon) wel een treetje lager, maar door het mindere gewicht zijn de prestaties soms niet eens zo gek veel slechter.

Conclusie

De A-klasse is een bijzonder fijne auto. Tjakvol met moderne veiligheidsfeatures, een scherp gesneden uiterlijk en het MBUX infotainment systeem wat hoge ogen gooit. Meer dan 300 pk is genoeg om mee te doen met alle andere superhatches en de prestaties zijn dan ook prima. Het probleem? De A35 is net even te braaf, iets wat je weg kan poetsen met rationele argumenten. Dat kan, maar het zou leiden tot een verstandshuwelijk. Ongetwijfeld zijn er talloze verstandshuwelijken waar mensen heel gelukkig in zijn, maar de keuze voor een A35 AMG zou vooral ook moeten worden gesteund door een irrationele hebzucht. Het is niet zo dat het er helemaal niet in zit, maar de A35 is echt wel wat braaf. Hopelijk gaat de A45 dat recht zetten. Filmpje!