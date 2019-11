Ferrari 250 ‘GTO’ wordt goed gebruikt op Zandvoort

Het mag dan een klassieker zijn: rijden doet de auto nog graag.

Er is een deel van het liefhebbersvolk wat helemaal niet zo bezig is met de nieuwste technologieën. Waar pure rijbeleving het leukste is, zonder geavanceerde hulpmiddelen. Omdat dat toch meer liefhebbers zijn dan je denkt, wordt al een paar jaar de Historic Grand Prix verreden op Zandvoort. Het idee is heel simpel: iedereen die een klassieke (race)auto heeft trekt hem uit de kast, en geniet van rijplezier op het circuit van Zandvoort. En het werkt: in 2019 werd de achtste editie succesvol verreden.

Er kan er maar één de meeste aandacht trekken en dat is wellicht zonder twijfel deze Ferrari 250 ‘GTO’ op Nederlands kenteken. De GTO is de welbekende duurste auto ter wereld, en omdat de auto meer gezien wordt als een kunstwerk annex investeringsobject, zijn de keren dat je er eentje kunt spotten bijzonder.

Oké, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het geen echte 250 GTO betreft. Het is een replica, maar wel op basis van een klassieke Ferrari uit zijn tijd. Een project wat jaren geleden is afgemaakt en de auto is elk jaar te vinden op de Historic GP. Misschien wel de ideale combinatie: de ervaring van een 250 GTO zonder de kosten en zeldzaamheid. Want van de beeldschone lijnen genieten doe je sowieso met deze klassieker.

Dat realiseerde de bouwer en de eigenaar van de speciale 250 zich ook, daarom werd de auto volgehangen met camera’s en werd een korte film gemaakt over de 250 GTO op Zandvoort. Het resultaat is indrukwekkend.

Zoals je kunt zien is niet alleen het camerawerk erg gaaf, ook de bestuurder van de auto durfde wel. Meestal houd je je in als je achter het stuur van zo’n kostbare auto plaatsneemt, maar in dit geval spotten wij zeer kundig stuurwerk. Waarvoor hulde! Driven on the limit, zo noemt de uploader het ook. Er is geen woord aan gelogen.

Met dank aan Camiel voor de tip!