Yes: Nederlanders tegen benzineautoverbod 2030

We kunnen het dus toch.

Vorige maand kregen we gemeen nieuws vanuit Denemarken. Het uit de hand gelopen windmolenpark wil zo snel mogelijk benzine- en dieselauto’s in de ban doen. Omdat de EU deze regelgeving stelt en niet de landen zelf, wilde Denemarken dit juist als EU-regel instellen. Dat zou betekenen dat elke lidstaat ineens tegen 2030 een plan moet hebben om brandstofauto’s compleet af te schaffen. Een vrij radicale ingreep, en omdat Denemarken nog best redelijk wordt ondersteund door andere lidstaten, kan de EU het voorstel bijna niet meer negeren.

<Just Carpets is kennelijk al op hun hoede. Om, naar eigen zeggen, "de kansen en bedreigingen voor Just Carpets als automattenproducent in kaart te brengen". Geen zorgen hoor, elektrische auto's hebben vaak ook vloermatten! Maar goed, het onderzoek. Onder 850 ondervraagden gaven zij de stelling: 'ban op benzine- en dieselauto's tegen 2030: een goed idee of niet?' Nederland heeft qua milieu altijd wel het beste beentje voor, maar dat betekent niet dat de Nederlandse ondervraagden overwegend voor deze ontwikkeling zijn.

Sterker nog: een grove 70 procent stemt voor: "ik ben voor een beter klimaat, maar dit is te rigoreus". Nog een paar categorieën zijn het er niet mee eens en in totaal is 79 procent van de ondervraagden tegen dit verbod. 21 procent is dus voor en er is zelfs een groep mensen die het termijn nog korter wil maken dan 2030. Overigens werden er ook mensen gevraagd die zelf geen auto bezitten en van hen is 45 procent vóór het voorstel.

Niet de meest excentrieke steekproef, maar het bewijst wel dat niet elke willekeurige Nederlander zulke maatregelen direct in werking wil stellen. Plan B lijkt voor de Denen het beste momenteel: hun alternatieve voorstel waarbij elke EU-lidstaat zelf mag kiezen of ze die deadline van 2030 willen beamen ja of nee.