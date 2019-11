TNO: snelheidsverlaging effectief voor stikstofoplossing

De stikstofproblematiek blijft doorgaan.

Je kunt deze week geen krant openslaan of het gaat over het inperken van de uitstoot. Voornamelijk stikstoffen of verwanten daarvan zijn schadelijk. Vanuit het kabinet komen nu geluiden dat de uitstoot verminderd moet worden. Een niet zo hele populaire manier om dat aan te pakken is autoloze zondag, zoals vroegâh. Belangrijker is echter de andere voorgestelde manier: de maximumsnelheid in heel Nederland verlagen naar 100 km/u.

Om hierover te discussiëren, schoof vandaag TNO-onderzoeker Norbert Ligterink aan bij de BNR Nationale Autoshow. Samen met Wouter en Meindert werden de opties doorgenomen. Ten eerste wordt er een belangrijk onderscheid aangebracht. De stof waar auto’s relatief weinig aan bijdragen is ammoniak: dat is een schadelijke stof. Maar, niet onschadelijk is een andere stof: stikstofdioxide. En daar dragen auto’s dus juist wél aan bij, bovendien kan de snelheidslimiet verlagen daar een flinke bijdrage aan leveren. Volgens TNO gaat het om een reductie van acht procent bij een verlaging naar 120, 25 procent bij 100 km/u en 35 procent bij 80 km/u.

Ook effectief zou zijn het verlagen van die snelheden maar dan specifiek bij Natura 2000-gebieden. Dat is ook een logische verandering. Van de maatregelen die genomen kunnen worden, vindt TNO die snelheidsvermindering an sich een goed idee. Ook zouden de SCR-installaties die uitstoot verminderen bij vrachtwagens vaker dan niet uit staan, controle daarop zou ook helpen. En bij benzineauto’s is er nog een probleem waarbij de regelende techniek voor uitstootvermindering niet altijd juist werkt. Allemaal punten waarop gewonnen kan worden.

Binnenkort wordt een nieuwe uitspraak gedaan over de stikstofproblematiek, nu de plannen op tafel liggen en erop gereageerd kon worden.