Ferrari 296 GT3 krijgt GEEN elektromotor meer

Eindelijk, dat is dan een eigenlijk Dino. En een dino. Maar wel gaaf: de Ferrari 296 GT3.

Elektrificatie en downsizing is nu zo algemeen geaccepteerd, dat zelfs Ferrari ermee wegkomt. Om die laatste paar grammetjes CO2 te besparen wordt een auto volgepakt met minder cilinders, drukvulling (veelal in de vorm van turbo’s) en een elektromotor.

Maar zo’n hybride-aandrijving is natuurlijk een enorm compromis. Je hebt altijd de ballast van een extra motor (en accu). Nu maakt dat bij een enorme crossover of sedan niet zoveel uit, maar bij ee sportwagen natuurlijk wel. Die hebben al minder ruimte en bij dat hoort auto’s speelt rijplezier daadwerkelijk een rol. Wat dat betreft worden we wel blij van de Ferrari 296 GT3 worden, die het Italiaanse merk aankondigt.

Ferrari 296 GT3

Dat is de competitieversie van de 296 GTB. Het is de auto die in de GT3-klasse het op moet gaan nemen tegen Aston Martin, McLaren en Porsche (onder anderen). Het mooie aan de 296 GT3 is de techniek. Want ondanks de goede bedoelingen van de hybride-aandrijflijn, wordt dat door de FIA niet gewaardeerd in de GT3-klasse.

Dit betekent dat de GT3 geen elektromotor heeft en ook geen accu’s. Op zich logisch, want na een paar rondjes is die elektromotor leeg en zit je de de rest van de race een accupakket met elektromotor mee te zeulen. Qua vermogen zal de GT3 flink inleveren ten opzichte van de GTB. De GTB heeft 818 pk, maar 663 pk zonder de elektromotoren. Dan zullen er no g wel een paar restrictors op de V6 komen. Maar hey, het gaat om de wegligging!

Uiterlijk

Qua uiterlijk is het een beetje gissen. Ferrari stuurt twee vrij onduidelijke afbeeldingen mee. Wel is te zien dat er een enorme spoiler én diffusor op ziet. Oh, en die wielen zijn extreem groot in diameter, maar dat zal wel de creatieve vrijheid van de illustrator zijn geweest.

De Ferrari 296 GT3 wordt op dit moment – as we speak – in elkaar gezet in Frankrijk. Team Oreca ontfermt zich over de productie. De 296 GT3 is de opvolger van de 488 GT3 Evo. Dat onderstreept het vermoeden dat de 296 GTB een opvolger is van de Ferrari F8 Tributo onder, niet een model dat er naast staat.

Dit is de 296 GTB Fiorano, de sportiefste 296 tot nu toe

Nu hopen dat Ferrari een 296 GT3 maken voor straatgebruik, als een soort RS-achtige trckday special. Klinkt goed, nietwaar? Hebben we eindelijk de gedroomde Dino-opvolger! Een lichte Ferrari met een kleine motor en een focus op bochten.

