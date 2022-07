BMW en TikTok is een gouden combinatie in 2022

Op de welbekende social media app TikTok kan men maar geen genoeg krijgen van BMW, zo blijkt uit recent onderzoek.

Als iemand van de wat jongere generatie begrijp je social media vaak best aardig. Dat geldt ook voor ondergetekende. Hyves, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram: ik heb ze allemaal wel eens gebruikt, de één wel wat minder dan de andere. Maar een app waar ik ook niks van begrijp is TikTok. Dat terwijl vrijwel elke andere app helemaal code rood gaat op de hype achter TikTok: het creëren van korte video’s.

Auto’s op TikTok

Zoals op zo’n beetje alle sociale media kun je hashtags gebruiken om je bericht een categorie te geven. Een video van een auto zal dus makkelijker te vinden zijn met de hashtag #car. Dat inspireerde Confused.com om een onderzoek te doen naar de populairste auto’s op TikTok. Dit door van alle automerken de hashtags en diens populariteit te bekijken in 2022.

BMW meest populair op TikTok

De winnaar is eigenlijk niet echt een verrassing: BMW is het populairste automerk op TikTok. Filmpjes met de tag #BMW zijn in totaal 49,2 miljard keer bekeken. Een flinke winst ten opzichte van de nummer 2, Mercedes: filmpjes over Mercedessen werden ‘slechts’ 27,1 miljard keer bekeken. Dan verwacht je Audi op 3 en dat is ook zo, ware het niet dat die met 20,4 miljard views die plek moet delen met Honda.

Model

Naast BMW als populairste merk op TikTok, werd ook nog even gekeken naar automodellen. De plek 3 en 2 zijn wel voorspelbaar: 9,4 miljard views voor de Toyota Supra en 10,7 miljard views voor de Ford Mustang. Opvallender is de nummer 1, met 10,9 miljard views niet eens een hele overtuigende nummer 1. Toch is het de Ford Maverick waar in 2022 het meest naar is gekeken. Het kleine pickupje van Ford is niet je doorsnee posterauto, maar met zijn goedkope vanafprijs is het wel een bereikbare auto.

Kortom: ook op TikTok is voldoende auto-content te vinden. Ook van Autoblog, trouwens!