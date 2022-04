Ferrari 296 GTS is 830 pk sterke verantwoorde cabrio

Het is een hybride. Dus je redt de aarde als je in een Ferrari 296 GTS paradeert

Ferrari is lekker bezig met het uitrollen van een enorm modelgamma. Met name aan de onderkant zien we voldoende nieuwe modellen bijkomen. De Ferrari 295 GTB is oneerbiedig gezegd de instapper. Het is de goedkoopste Ferrari met middenmotor. Een rechtstreekse concurrent voor de McLaren Artura.

Naast de badge heeft Ferrari nog een troef achter de hand in de vorm van de Ferrari 296 GTS, dat is de open variant van de 296. In een Ferrari wil je natuurlijk ook wel een beetje gezien kunnen worden, nietwaar?

Dat kan dus met deze 296. Het dak kun je in 14 seconden openen en sluiten. Dat kan stilstaand, of rijdend tot snelheden van 45 km/u.

Motor

De motor is een V6 met een blokhoek van 120 graden. Dat betekent dat er dus extra veel ruimte is voor de IHI-turbo’s, die zich ‘in de V’ bevinden. Nog een voordeel van de 120 graden blokhoek is een lager zwaartepunt.

Deze 2.9 liter motor is goed voor 663 pk. De elektromotor zorgt op zijn beurt voor een extra 167 pk. Het systeemvermogen bedraagt 830 pk. Je kunt 25 kilometer rijden op de elektromoor, daarna moet je de V6 aanzwengelen.

Net als de 296 GTB heeft de Ferrari 296 GTS een achttraps automaat met dubbele koppeling en het bekende e-diff. De elektrische unit zit tussen de motor en transmissie en wordt MGU-K genoemd. Cool hoor, net als de Formule 1-auto’s!

Het totaalgewicht van de 296 GTS is 1.540 kg. Van 0-100 km/u accelereren duurt 2,9 seconden. De 0-200 km/u sprint is ook bizar snel achter de rug: 7,6 tellen! De topsnelheid is ‘meer dan 330 km/u’.

Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano

Mocht je een heftigere Ferrari 296 GTS wensen, hebben we goed nieuws. Ferrari onthult vandaag namelijk óók de 295 GTS Assetto Fiorano. Hierbij krijg je extra aerodynamica en een lager gewicht. Denk bij de aerodynamische hulpmiddelen dingen als carbon vleugeltjes aan de voorbumper.

Het moet zorgen voor iets meer downforce (10 kg). Vanwege het gebruik van koolstof onderdelen voor in- en exterieur van de Assetto Fiorano, weegt deze versie 8 hele kilogrammen minder.

Als je een Assetto Fiorano hebt, kun je ervoor kiezen om deze – optioneel uiteraard – uit te rusten met striping die is geinspireerd op de 250 LM. Daarnaast heb je met de Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano nog wat extra hardware. Denk aan ander schokdempers en Michelin Pilot Sport Cup2R-banden.

Zoals het een waardig Ferrari betaamt is er meer ruimte voor benzine (65 liter) dan bagageruimte achter de stoelen (49 liter). Samenstellen kan nu al in de configurator!

