296 GTB met 888 pk is bloedsnelle Ferrari met V6

Zelden zijn zescilinders zó snel. Maar deze licht gekietelde 296 GTB met 888 pk is extreem vlot.

Een zescilinder Ferrari, dat lijkt een beetje tegenstrijdig. Dat is net zoiets als een alcoholvrij glas Laphroaig of een vegetarische steak. Het kán wel, maar de vraag is of je het moet willen. Een gedeelte van de beleving bij een Ferrari zit ‘m in dat aantal cilinders.

Maar we zeggen bewust beleving en níet zozeer snelheid. Want ondanks dat downsizing nu al meer dan 10 jaar een ’trend’ is, heeft het nauwelijks geresulteerd in minder vermogen. Zo ook niet bij de Ferrari 296 GTB. Normaal gesproken heeft deze al veel vermogen: 818 pk.

Subtiel

DMC Tuning, een tuner uit Ratingen (Duitsland) doet daar een subtiel schepje bovenop met deze 296 GTB met 888 pk. Zowel qua modificaties, uiterlijke wijzigingen als vermogensstijging hebben ze zich ingehouden. In veel gevallen is het resultaat dan ook het meest geslaagd. Dat is met dit project niet anders. Natuurlijk, het is en blijft smaak gevoelig. En natuurlijk, een Ferrari aanpassen is altijd een beetje heiligschennis. Maa, in dit geval is het best een aardig resultaat.

DMC Tuning doet heel erg veel met koolstofvezel. Uiteraard is er een complete set aanwezig voor de 296 GTB. Zo zijn de sideskirts een stukje breder dan normaal. Ook zien we dat er een spoiler is gemonteerd. Ergens past dat wel op een Ferrari met middenmotor. De F40 en F50 hadden het immers ook. Verder lijkt de auto iets lager met zijn buik op de weg te leggen, maar daar zegt DMC nog niets over. Hetzelfde geldt voor de velgen.

296 GTB met 888 pk

Ook onder de kap wijzigde er iets. DMC Tuning monteerde namelijk een externe ECU. Hierdoor stijgt het vermogen van 818 pk naar 888 pk. Bijna 900 pk in een zescilinder Ferrari, het moet niet gekker worden.

De ontwikkeling van de ECU is in eigen beheer gedaan. Het mooie van alle modificaties van DMC is dat je ‘m redelijk eenvoudig weer naar originele staat kunt brengen, zonder dat je kan zien dat de motor ooit getuned is. Met chiptuning (dat je de originele ECU herschrijft) is dat niet mogelijk, namelijk.

Prijzen nog niet bekend, maar reken op een hele hoop. Een carbon kit bij DMC Tuning kost normaliter al gauw zo’n 6 tot 15.000 euro. Maar ja, dan heb je ook wat!