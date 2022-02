Gespot: 10 gave race-liveries op straatauto’s

Met een historisch verantwoorde race livery kun je een auto extra opvallend maken zonder dat het fout wordt. We zetten 10 voorbeelden op een rijtje.

Met de onthulling van Alfa Romeo vanochtend hebben we de laatste (en de mooiste) nieuwe Formule 1-livery te zien gekregen. Omdat jullie natuurlijk geen genoeg kunnen krijgen van mooie liveries gaan we nog even door. We schotelen jullie deze avond een lijstje voor met als thema: race-liveries.

Een gave race livery is de ideale manier om je sportwagen te onderscheiden en nog opvallender te maken. Als je de juiste livery op de juiste auto doet is het historisch verantwoord en dus niet ‘fout’. We zetten tien gave voorbeelden op een rijtje, in quasi-willekeurige volgorde.

1. Ford GT

Het is heel gaaf dat Ford gewoon een nieuwe GT heeft gebouwd. Wat de auto nog gaver maakt: je kunt af fabriek diverse race-liveries krijgen. Deze wit met rode livery bijvoorbeeld, geïnspireerd op de GT40 Mk IV die in 1967 Le Mans won.

2. Porsche 918 Spyder

Is een Martini-livery op je Porsche origineel? Nee? Staat het nog steeds verdraaid goed? Ja! Zeker op een Porsche 918 Spyder, die normaalgesproken niet zo spannend is qua kleurstelling.

3. Lamborghini Aventador SV

De Porsche 918 krijgt geen punten voor originaliteit, maar deze Nederlandse Aventador SV krijgt dat wel. Je Aventador voorzien van de Alitalia-livery van de Lancia Stratos: je moet er maar op komen. Absolute Motors heeft er geen half werk geleverd, want zelfs de velgen hebben de juiste kleur.

4. Lotus Exige

Zwart is niet de meest spannende kleur voor een Lotus, maar als je er goudkleurige accenten aan toevoegt heb je opeens een iconische livery. Deze ‘EX460’ is trouwens niet een van de vele special editions van Lotus zelf, mocht je dat denken. Het betreft hier een Exige die door Komo-Tec naar 460 pk is getild.

5. Ferrari 599 GTO

Een race-livery kan ook redelijk subtiel zijn. Dat bewijst deze Ferrari 599 GTO. Deze Ferrari is stijlvol uitgevoerd in Argento Nürburgring. Stomtoevallig is dat ook de plek waar deze auto gespot is. De livery is vrij minimalistisch met een gele streep over de motorkap en drie witte cirkels. Een fraai eerbetoon aan de 250 GTO.

6. Porsche 991 GT3 RS Mk2

De Pink Pig-livery is iconisch, maar toch zie je die een stuk minder vaak voorbijkomen dan een Martini-livery. Kennelijk hebben niet veel Porsche-eigenaren de behoefte om stukken van een varken in het Duits uitgeschreven te hebben op hun auto. Toch heeft het wel wat, zoals te zien is op deze 991 GT3 RS. En het is sowieso origineler dan een Martini-livery.

7. Alfa Romeo 4C Spider

Alfa Romeo had in 2016 nog niet hun naam verbonden aan de F1, maar toch kwam er een 4C met een race-livery: de Edizione Corsa. Deze is te herkennen aan de klassieke rood-witte livery met een racenummer op de neus. Er zijn er 35 stuks van gebouwd, met elk hun eigen ‘racenummer’.

8. Mercedes AMG GT Black Series

Deze AMG GT Black Series is gehuld in een Formule 1-livery, maar loopt daarmee wel een beetje achter. De livery die we hier zien kennen we namelijk van de W11 uit begin 2020. Je weet wel, voordat de zilverpijlen zwart werden. We kunnen inmiddels al bijna spreken van een historische livery. Het gaat hier om de Project One Edition, die speciaal voor klanten van de AMG One is. Een leuk zoethoudertje om het eindeloze wachten een beetje draaglijk te maken.

9. McLaren Senna

De Marlboro-livery is in de Formule 1 officieel verboden, maar niemand houdt je tegen om je straatauto in Marlboro-trim uit te voeren. Een Nederlandse Senna-eigenaar besloot zijn auto daarom een wrap te geven met dit thema. Als deze livery op één moderne straatauto toepasselijk is, dan is het wel op de McLaren Senna.

10. Porsche 991 GT3 Mk2

Je dacht toch niet dat we een lijstje met liveries gingen maken zonder de Gulf-livery aan bod te laten komen? We zouden niet durven. Er zijn talloze variaties op de Gulf-livery, die niet allemaal even geslaagd zijn. Deze 991 GT3 kan het gelukkig goed hebben.

Dan laten we nu het woord aan jou als lezer: zou jij ooit een race-livery op je auto willen, en zo ja, welke?