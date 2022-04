Ook Volkswagen gaat de Cybertruck aanpakken

Volkswagen gaat de Cybertruck als het een beetje meezit.

Het is bijna niet denkbaar, maar ook de trouwe pick-up en truckrijders moeten hun geliefde V8 vaarwel gaan zeggen. Links en rechts waren al alternatieven met een downsize-motor, denk aan de EcoBoost V6 van Ford of de zes-in-lijn diesel in de Chevy Silverado. De volgende stap is de elektrische pick-up.

Ondanks dat het doorgaans aartsconservatieve publiek zweert bij een V8, zijn er zeker voordelen voor de pick-up-gebruiker. Het extra gewicht van de accu’s bij die bedrijfswagens maakt niet zo heel erg veel uit, maar de hoeveelheid trekkracht echter is enorm welkom. Daarbij is de pickup markt immens en zal men ook in dit segment moeten afstappen van de verbrandingsmotor.

Volkswagen gaat de Cybertruck aanpakken

Logisch dus dat er veel automerken geïnteresseerd zijn We zeggen wel ‘Volkswagen gaat de Cybertruck aanpakken’, maar er zijn veel meer gegadigden. Denk aan de GMC (Hummer EV), Rivian (R1T) en Ford (F-150 Lightning). Aan dat rijtje kunnen we wellicht Volkswagen toevoegen. Dat bevestigt Volkswagen USA CEO Scott Keogh aan Business Insider.

Volgens hem is de marktpotentie enorm en is dit de kans om in te springen. Zoals gezegd is het publiek aartsconservatief, niet alleen qua aandrijving, maar ook qua merk. Alleen Toyota (Tundra) is redelijk succesvol. Nissan (Titan) en Honda (Ridgeline) zijn beduidend minder populair.

Maar nu er een omslag is, is er ruimte voor nieuwe merken. Daar wil Volkswagen van profiteren. Daarom zijn ze aan het kijken naar een elektrische pick-up, specifiek gericht op de Amerikaanse markt. Deze auto zal dan ook daar gebouwd worden, mocht het project doorgang vinden.

Niet te laat?

Waar Volkswagen wel op moet letten is dat ze niet te laat zijn. Het heeft even geduurd, maar het lijkt er nu op dat de hierboven genoemde auto’s binnenkort geleverd kunnen gaan worden. De productie van de Rivian R1T en GMC Hummer is net opgestart. Die voor de Ford F-150 Lightning moet over een maand aanvangen. Volgend jaar staat de elektrische Chevrolet Silverado in de planning.

Volkswagen heeft al eens eerder gekeken naar de mogelijkheden voor een Amerikaanse pick-up. Uiteindelijk is het er telkens nooit van gekomen. De AAC Concept (de grijze auto op de foto’s) bleek uiteindelijk een voorbode voor de eerste generatie Volkswagen Touareg te zijn. De Volkswagen Atlas Tanoak Concept was ook meer een ute dan een echte pick-up. In Europa hebben we de Atlas, die concurreert met de kleinere Ford Ranger (en straks identiek is).

Meer lezen? Dit zijn de snelste 25 pick-ups ter wereld!